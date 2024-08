Un téléphone chargé en 5 minutes, ce sera bientôt possible grâce à cette technologie

© Envato

Pendant que le dernier iPhone patauge avec une charge de 20W maximum, d’autres constructeurs de smartphones sont lancés dans une course à la charge rapide. Deux fabricants chinois se démarquent de la concurrence : OnePlus et Realme. Ce dernier s’apprête maintenant à prendre la tête de la course avec ce qu’il affirme être “la technologie de charge la plus rapide au monde“.

Une vidéo montre la technologie de recharge 300 W de Realme

L’entreprise a prévu de la dévoiler lors d’une conférence le 14 août. Avant cet évènement, son vice-président en a fait la démonstration devant les caméras. La vidéo obtenue par 91mobiles grâce au leaker OnLeaks est éloquente :

Les pourcentages augmentent à vu d’œil sur le téléphone en cours de charge, avec un compteur prêt à enregistrer la performance : dans ce cours extrait, le téléphone se charge de 0 à 17 % en seulement 35 secondes. Il n’est pas possible de voir combien de temps la charge jusqu’à 100 % prend au total, mais si les performances restent stables, cela devrait prendre un peu moins de 3 minutes et 10 secondes.

À lire > Test Realme 12X 5G : une proposition d’entrée de gamme endurante qui manque de puissance

Toutefois on le sait, la vitesse de charge baisse au-delà des 50 % d’une batterie de smartphone. Par ailleurs, on ignore la taille de l’accumulateur : il pourrait s’agir là d’une batterie de petite taille, choisie pour faciliter cette impressionnante démonstration. Nous n’avons aucun moyen de connaître les conditions de la performance.

Selon les informations de 91mobiles, la recharge serait supérieure à 300 W. Une belle hausse par rapport à la technologie de recharge 240W actuellement proposée sur le Realme GT Neo 5. Celle-ci permet déjà de recharger une batterie de 4 600 mAh en moins de 10 minutes.

A priori ce serait les modèles les plus haut de gamme de Realme qui auront droit à cette technologie. Le Realme 12+ 5G milieu de gamme par exemple ne permet qu’une charge à 67W. C’est déjà bien, mais loin de permettre une recharge sous la barre des 10 minutes. Il faudra par ailleurs se procurer le chargeur 300W de Realme, puisqu’aucune marque ne propose un tel wattage actuellement. Nul doute que l’étiquette sera salée.