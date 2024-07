Test Realme 12X 5G : un smartphone d’entrée de gamme très endurant mais qui manque de puissance

7/10 Realme 12X 5G 199€ > Amazon Voir le verdict Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

Autonomie monstrueuse

Qualité de fabrication

Lecteur d'empreinte digitale réactif

Écran lumineux

Présence d'un port Jack 3,5 mm

Certification IP54 Faiblesse du SoC dans les jeux vidéo

Mode hyperboost inutile

Volet photo décevant

Son du haut-parleur imprécis

Couleurs trop froides, même en mode "naturel"

Encore quelques bloatwares

Le Realme 12X 5G est ce que le Redmi Note 13 est pour Xiaomi : un appareil d’entrée de gamme contraint de faire des concessions pour garder un tarif attractif. Il s’agit d’une version dépouillée du Realme 12+ 5G, que nous avons testé, mais qui garde certaines de ses caractéristiques pour se démarquer face à ses rivaux.

En effet, du fait de son positionnement tarifaire, le téléphone chinois se retrouve face aux Redmi Note 13, Galaxy A15 et Motorola Moto G14. Voyons-voir si le nouveau smartphone d’entrée de gamme de Realme arrive à tirer son épingle du jeu au sein de ce segment très concurrentiel.

À lire aussi : notre comparatif des meilleurs smartphones Xiaomi

💰 Quels sont les prix et disponibilités du Realme 12X 5G ?

Le Realme 12X 5G est dores et déjà disponible sur Amazon dans sa version 6 Go de RAM + 128 Go de stockage. Il est affiché à 179,99 € lorsqu’il est vêtu de sa couleur verte, mais grimpe à 239,99 € dès que la couleur noire est sélectionnée. Pourtant, il s’agit toujours de la version de base. Sur le site officiel du fabricant, il n’est toujours pas possible de commander un appareil.

Voici les prix annoncés par le constructeur :

6 Go RAM + 128 Go de stockage : 199,99 €

8 Go RAM + 256 Go de stockage : 239,99 €

Pour l’instant, il n’y a aucune version de référencée sur les autres sites de e-commerce comme Boulanger, Fnac / Darty et Rue du Commerce.

Realme 12X 5G 6 Go RAM + 128 Go de stockage € Realme 12X 5G 6 Go RAM + 128 Go de... 179.99€

Amazon 179.99€

À lire aussi : notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200 euros

⚙️ Quelle est la fiche technique du Realme 12X 5G ?

Pour garder un tarif attractif et limiter son usage à l’essentiel, Realme a forcément dû faire des concessions sur l’élaboration de son petit smartphone. “Petit” est une façon de parler puisqu’il mesure toujours 6,67 pouces, à l’image de ses grands frères, les 12 et 12+. On notera tout de même la présence d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz pour un confort optimal. A ce prix, c’est rarissime.

SoC : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ GPU : ARM G57 MC2

: ARM G57 MC2 Écran : 6,67 pouces, LCD, 120 Hz, 1604 x 720 pixels, luminosité maximale 650 nits

: 6,67 pouces, LCD, 120 Hz, 1604 x 720 pixels, luminosité maximale 650 nits Batterie : 5000 mAh

: 5000 mAh Stockage : 128 Go ou 256 Go

: 128 Go ou 256 Go RAM : 6 ou 8 Go

: 6 ou 8 Go Appareil photo : objectif principal de 50 Mpx, FOV à 80°, ouverture : f/1.8, caméra selfie de 8 Mpx, FOV à 80°, ouverture f/2.0

: objectif principal de 50 Mpx, FOV à 80°, ouverture : f/1.8, caméra selfie de 8 Mpx, FOV à 80°, ouverture f/2.0 Connectivité : 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.3

: 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.3 OS : Realme UI 5.0 sur Android 14

: Realme UI 5.0 sur Android 14 Prises : USB-C, Port Jack 3,5 mm

La définition de l’écran s’avère assez faible, notamment par rapport au 12+ 5G qui arbore une diagonale de 1080 x 2400 pixels, beaucoup plus confortable à l’usage. On notera également la certification IP54, qui le protège contre la poussière et les projections d’eau.

✍️ Un design tout en plastique

Forcément, à ce prix, il est difficile d’y intégrer un dos en verre ou en aluminium, et encore moins un contour en acier inoxydable. Le châssis repose sur un socle entièrement en plastique, qui a au moins le mérite de proposer une couleur originale verte claire. L’ensemble reste malgré tout de bonne facture et nous n’avons pas l’impression d’avoir un appareil bon marché entre les mains, puisque le tout reste bien assemblé.

Devenue la norme, on retrouve un port USB-C, entouré par une prise jack 3,5 mm à sa gauche et un unique haut-parleur sur sa droite. Sur la tranche supérieure, on retrouve le tiroir à carte sim, et sur le flanc droit, les boutons de volume + et – ainsi que marche/arrêt. Ce dernier comporte en même temps un lecteur d’empreinte digitale que nous avons trouvé réactif.

Le début s’est avéré compliqué du fait de sa très petite surface pour y poser son doigt, mais une fois qu’on a pris l’habitude, il est aisé de déverrouiller son appareil. Au dos, impossible de louper l’imposant bloc photo circulaire, qui ne comporte en réalité qu’un seul capteur. Si vous en voyez trois au premier abord, ne vous y méprenez pas. Les objectifs situés en haut à gauche et en bas à gauche sont entièrement factices.

La reconnaissance faciale utilise le capteur selfie pour proposer aux utilisateurs de déverrouiller leur smartphone avec leur visage. Cependant, il est bon de rappeler qu’il s’agit d’une reconnaissance en 2D, bien moins sécurisée qu’une sécurité utilisant des capteurs 3D. Nous avons imprimé une photo de notre visage, afin de vérifier si la reconnaissance pouvait être dupée par une simple photographie. Heureusement, nous n’avons pas réussi à tromper l’appareil, ce qui est plutôt rassurant.

Pour terminer, le smartphone ne pèse que 190 g, ce qui est très léger. Malgré sa grande taille, il se fait facilement oublier dans une poche de pantalon.

🎮 Une puce Dimensity 6100+ assez faible dans les jeux

Contrairement au Realme 12+ qui intègre une Dimensity 7050, le 12X embarque un SoC encore moins puissant, le Dimensity 6100+. Il est équipé de 2 cœurs hautes performances ARM Cortex-A76 cadencés à 2,2 GHz et 6 cœurs haute efficacité énergétique Cortex-A55 atteignant 2 GHz. Certaines fonctionnalités réservées aux processeurs haut-de-gamme sont présentes, comme le traitement par IA des clichés. Cela permet aussi en théorie d’améliorer la qualité d’affichage. Quoi qu’il en soit, dans les jeux vidéo, forcément, ça ne vend pas du rêve. La Dimensity 6100+ n’a pas été conçue pour jouer aux titres les plus exigeants du moment.

Cependant, ses performances sont en quelque sorte sauvées par la faible résolution de l’écran, (1604 x 720 pixels). En effet, plus la définition est grande, plus les ressources graphiques sont nécessaires pour faire tourner des jeux vidéo. Malgré un score 3DMark faible (1241 au test Wild Life sur 3DMark, contre 2282 pour son grand frère le 12+ 5G), le gaming est envisageable sur certains jeux peu gourmands.

Sur les jeux les plus lourds, comme Genshin Impact, le nombre d’images par seconde s’est maintenu la plupart du temps à environ 28 images par seconde, même avec les paramètres graphiques réglés sur élevé. L’expérience est en plus ternie par du stuttering. Cela pourrait suffire pour les joueurs peu exigeants, qui pourront malgré tout lancer leur jeu favori sur cette machine.

Sur Warzone Mobile, l’expérience offerte était très compliquée. Le nombre d’images par seconde ne dépassait pas les 25 fps, avec des descentes à moins de 20 fps, en plus d’avoir une qualité d’image extrêmement basse. Le titre nous a même donné la nausée après seulement une partie.

Pour des jeux assez légers, la puce n’a aucun mal à tenir la cadence, même après une heure. Sur Asphalt 9, nous avons pu jouer en “haute qualité visuelle” à environ 55 FPS, quel que soit le circuit. Pas de quoi exploiter les 120 Hz de l’écran, mais au moins, l’expérience s’est avérée fluide dans l’ensemble.

Un mot également sur le mode “hyperboost” proposé par l’OS du fabricant, il est totalement inutile. Nous n’avons relevé aucune différence de FPS entre les modes “équilibré” et “joueur pro”, ce dernier étant censé être le plus puissant. Bien évidemment, il n’intégrera pas notre comparatif des meilleurs smartphones gaming en 2024.

Pour son prix agressif, le smartphone offre une expérience de navigation honorable. La puce a été en mesure de lancer les réseaux sociaux de façon convenable, de l’envoi de messages au défilement de flux.

La réactivité n’égale évidemment pas les appareils qui font 3 ou 4 fois son prix, puisque pour passer d’un site internet à l’autre rapidement, où pour ouvrir des topics sur des forums, nous avons aperçu quelques hésitations sous forme de ralentissements. Mais pas de quoi s’inquiéter, la navigation web reste confortable notamment grâce aux 120 Hz. Le SoC assure ses fonctions basiques et c’est toujours ça de pris sur ce genre de smartphone d’entrée de gamme.

📺 Un écran IPS LCD qui souffle le chaud et le froid

Realme a décidé de remplacer la technologie OLED par une simple dalle IPS LCD, qui a totalement disparu des smartphones haut de gamme et même de milieu de gamme. Notre avis est que la marque aurait pu faire un petit effort en intégrant de l’AMOLED, puisque ses concurrents Galaxy A15 et Redmi Note 13 intègrent déjà cette technologie alors qu’ils sont vendus sensiblement au même prix. Seul le Moto G14 persiste avec le LCD.

Realme a fait un effort de calibrage sur son écran, en tout cas en mode “naturel” dans les modes de couleurs. Hormis la température qui est un peu à l’ouest et qui vire vers le froid (6957K mesuré grâce à notre sonde X-Rite i1 Display Pro Plus), la fidélité de la colorimétrie s’avère très juste puisque nous avons relevé un deltaE moyen de 2,5. Rappelons par ailleurs que l’œil humain ne voit plus la différence en dessous de 3.

En mode “couleurs vives”, qui permet d’obtenir des couleurs plus pétantes, la différence n’est pas des plus flagrantes. La température des couleurs est légèrement plus froide puisque mesurée à 6980K, quand le deltaE moyen s’élève à 3,3. Bref, ce mode n’a pas grand intérêt et nous ne pouvons que vous conseiller de rester dans le mode naturel. Enfin, la luminosité maximale a été mesurée à 419 nits, toujours avec notre sonde. Cela reste suffisant pour bénéficier d’un confort de lecture même en pleine journée, bien que l’on aurait aimé que l’écran soit un peu plus lumineux compte tenu de la technologie LCD.

👨‍💻 Realme UI 5.0 sur Android 14 : toujours quelques bloatwares

Realme a opéré son indépendance vis à vis d’Oppo en remplaçant le système d’exploitation ColorOS par son OS maison baptisé Realme UI 5.0. Il n’y a pas grand chose qui change par rapport à son grand frère le 12+, bien qu’il y ait curieusement moins de bloatwares et de propositions d’installations d’applications douteuses.

Il en reste cependant quelques uns et certains jeux de piètre qualité sont installés. En plus d’être mauvais, ils sont infestés de publicités en tout genre.

De même on trouve des applications propriétaires comme App Market qui présent en première page. Grosso Modo, il s’agit d’une boutique d’applications à la manière du Play Store de Google, qui propose diverses applications méconnues mais aussi beaucoup d’applications populaires. En réalité, à moins de cherchez une application en particulier, il n’y a pas grand intérêt de multiplier les boutiques en ligne surtout si c’est pour sortir du cadre sécurisé du Play Store.

Android 14 vous permet aussi de choisir le mode de navigation sur votre smartphone. Vous pouvez le configurer avec des gestes, c’est-à-dire de glisser le doigt du bas vers le haut pour revenir sur la page d’accueil (comme sur iPhone), ou alors faire apparaître des boutons virtuels. Le smartphone n’étant pas très réactif avec le mode gestuel, nous avons donc priorisé les boutons virtuels, bien plus confortables.

Enfin, l’OS s’inspire quelque peu d’Apple avec son Dynamic Island en utilisant le pinçon cachant la caméra selfie pour afficher certaines informations. Mais la fonctionnalité se contente du strict minimum puisque de nombreuses applications l’ignorent totalement. Nous n’avons pu la voir en action qu’avec Spotify et lorsque nous insérons la prise USB pour la recharge.

📸 L’appareil photo s’en tient au strict minimum

Forcément, à moins de 200 €, il est difficile de faire des prouesses avec ce Realme 12X. On a seulement droit à un capteur principal de 50 Mpx à l’arrière. Ce qui est d’ailleurs assez étonnant puisque l’on a un bloc photo circulaire immense faisant penser à un triple capteurs, jusqu’à ce qu’on se rende compte que les autres sont factices. Cela à tendance à tromper l’acheteur qui pense se retrouver avec plusieurs objectifs photo. Bref, de toutes façons, il n’y a malheureusement pas grand chose à en tirer, d’autant que les fonctionnalités sont peu nombreuses.

Mais on trouve malgré tout quelques fonctionnalités intéressantes comme Smart Image Matting, qui permet de séparer un sujet de la photo et de le partager rapidement ou d’en faire un fichier distinct.

En pleine journée, l’objectif arrive à peu près à faire illusion grâce à un traitement logiciel assez efficace. Mais le niveau de détails reste peu flatteur et les textures sont baveuses. Seules les couleurs s’avèrent plutôt jolies.

Capteur principal 50 Mpx © Quentin Lorichon / Tom’s Guide Capteur principal 50 Mpx © Quentin Lorichon / Tom’s Guide

Capteur principal 50 Mpx © Quentin Lorichon / Tom’s Guide Capteur principal 50 Mpx © Quentin Lorichon / Tom’s Guide

En ce qui concerne le zoom x2, celui-ci est bien évidemment numérique, puisque l’appareil est dépourvu de second capteur. L’application recadre simplement l’image directement dans l’appareil photo. Déjà que les résultats initiaux sont peu flatteurs, on perd ici rapidement de la qualité, ce qui a tendance à amplifier les problèmes déjà mentionnés ci-dessus, à savoir un manque flagrant de détails et des textures bien trop lisses.

Zoom numérique x2 © Quentin Lorichon / Tom’s Guide Zoom numérique x2 © Quentin Lorichon / Tom’s Guide

La baisse de qualité se voit directement, et il est compliqué d’obtenir des résultats corrects avec ce zoom numérique, malgré les 50 Mpx.

Zoom numérique x2 © Quentin Lorichon / Tom’s Guide Zoom numérique x2 © Quentin Lorichon / Tom’s Guide

Sans surprise, les photos de nuit sont mauvaises. Il nous a été impossible d’en tirer quelque chose de convenable. A la nuit tombée, les soucis s’accumulent, photo baveuse, et même surexposition sur certaines sources de lumière. Même en baissant l’exposition dans l’appareil photo avant de prendre le cliché, c’était très compliqué d’obtenir quoi que ce soit de potable.

Capteur principal, photo de nuit © Tom’s Guide / Quentin Lorichon Capteur principal, photo de nuit © Tom’s Guide / Quentin Lorichon

Changer les paramètres dans le mode “pro” intégré à l’application n’a pas servi à grand chose non plus. Les clichés pris de nuit sont tout simplement mauvais. Le résultat s’améliore un peu lorsque la scène est plus éclairée par de la lumière artificielle, mais là encore, nous sommes toujours à la recherche des détails.

Pour terminer, inutile d’attendre quoi que ce soit du zoom numérique x2 de nuit, puisque le résultat s’avère forcément encore plus mauvais.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs photophones

🔊 Un son tout juste correct

Pour réduire les coûts, Realme a ôté un haut-parleur de son smartphone, de sorte à ce que le contenu multimédia ne soit consommé qu’avec le haut-parleur situé sur la tranche inférieur du téléphone, à côté du port USB-C. L’utilisation multimédia en prend donc un sacré coup. Bien que les prestations sonores du haut-parleur ne soient pas catastrophiques en soit, l’absence d’un vrai son stéréo plombe l’expérience utilisateur puisque tout le rendu audio ne sort que d’un seul côté.

Cela pourra suffire pour des vidéos YouTube, nous avons quand même pris plaisir à regarder certains contenus. En revanche, nous vous conseillons de connecter des écouteurs Bluetooth ou un casque audio via la prise jack 3,5 mm afin de bénéficier d’une meilleure immersion lors du visionnage de films et séries.

En jeu vidéo, le haut-parleur est également à proscrire puisqu’il retransmet très mal les bruits d’explosion, donnant un son grésillant et très peu précis. Si vous êtes du genre à vous adonner à des FPS sur mobile, vous serez considérablement plus performant en vous passant totalement du haut-parleur intégré. Nous en avons fait l’amer expérience sur Warzone Mobile où il s’est avéré impossible de percevoir la provenance des sons, un élément important sur les FPS. Cumulé aux performances limitées de Realme 12X 5G, il nous a été impossible de performer.

Realme 12X 5G 6 Go RAM + 128 Go de stockage € Realme 12X 5G 6 Go RAM + 128 Go de... 179.99€

Amazon 179.99€

🪫 Une autonomie monstrueuse

Avec une puce peu énergivore, une définition d’écran basse et toujours une batterie de 5000 mAh, l’autonomie ne peut qu’être excellente. Reste que celle-ci dépasse toutes nos attentes. En effet, le smartphone est extrêmement endurant. Lors d’une première utilisation, nous avons été agréablement surpris de voir que l’appareil a tenu deux jours, alors que nous avons surfé sur internet, consulté les réseaux sociaux, envoyé des messages et pris quelques photographies. Lors du test PCMark 10 version smartphone, qui consiste à simuler une utilisation normale au quotidien, l’appareil a tenu 15h et 31 minutes avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz et la luminosité toujours à 200 nits.

Le test a commencé à 100% de batterie et s’est terminé à 20%. De quoi dépasser les 16 heures d’autonomie pour ce smartphone et être tranquille toute la journée même avec une utilisation intensive. Toutefois, nous nous attendions à ce que l’autonomie avec la fréquence réglée à 60 Hz fasse encore un grand bon en avant. Pourtant, l’appareil n’a tenu “que” 15h et 58 minutes, soit 27 minutes supplémentaires seulement, ce qui, en soit, reste évidemment excellent.

L’appareil est aussi très endurant en ce qui concerne le streaming vidéo. En effet, nous avons regardé deux épisodes de la série The Acolyte sur Disney+ pour un total d’1 heure et 17 minutes. La batterie n’a baissé que de 9% seulement, toujours en restant sur une luminosité de 200 nits. Il n’y aura donc aucun problème à regarder des films et séries si vous comptiez l’utiliser pour du streaming. Ce Realme 12X 5G pourrait d’ailleurs intégrer notre sélection des smartphones à la meilleure autonomie.

📝 Notre verdict