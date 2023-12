Téléphone Tesla : date de sortie possible, prix, qu’attendre du smartphone d’Elon Musk ?

Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a un projet fou : créer un smartphone Tesla, doté de technologies révolutionnaires. Mais ce téléphone, nommé Tesla Model Pi 5G 2023, n’a pas encore été annoncé, et les rumeurs se multiplient à son sujet. Voici ce que l’on sait, ou pas, sur le smartphone Tesla.

Smartphone Tesla (concept) © DR

Elon Musk, le désormais célèbre patron de Tesla et de SpaceX, a évoqué à plusieurs reprises son projet de lancer un smartphone Tesla, qui serait doté de technologies révolutionnaires. Mais ce téléphone, baptisé Tesla Model Pi 5G 2023, se fait toujours attendre, et les rumeurs se multiplient à son sujet. Quel sera son nom, son design, sa date de sortie, ses caractéristiques, son prix ? Voici tout ce que l’on sait, ou pas, sur le smartphone Tesla.

🤔 Le smartphone Tesla, qu’est-ce que c’est ?

Le « smartphone Tesla » est un projet de téléphone intelligent imaginé par Elon Musk, le fondateur de Tesla et de SpaceX. Ce smartphone serait doté de technologies révolutionnaires, comme une batterie solaire, une connexion au réseau Starlink, ou encore une commande par la pensée grâce à un implant Neuralink.

Le smartphone Tesla n’a pas encore été officiellement annoncé, mais il suscite beaucoup de rumeurs et de spéculations. Il pourrait sortir en 2024, sous le nom de Tesla Model Pi 5G 2023.

Le concept le plus proche de la réalité ? © DR

Le smartphone Tesla est un projet ambitieux, qui pourrait révolutionner le marché de la téléphonie mobile, avec des technologies de pointe et des fonctionnalités inédites. Mais il s’agit aussi d’un projet incertain, qui n’a pas été confirmé officiellement par Elon Musk, et qui pourrait ne jamais voir le jour.

Le PDG de Tesla et de SpaceX est connu pour ses idées visionnaires, mais aussi pour ses retards et ses changements de plans. Il faudra donc attendre une annonce officielle pour savoir si le smartphone Tesla est une réalité ou une chimère.

👉 Tesla Model Pi 5G, un nom inspiré des mathématiques

Le nom du smartphone Tesla n’a pas été officiellement confirmé par Elon Musk, mais selon les rumeurs, il s’appellerait Tesla Model Pi 5G 2023.

Un concept du Tesla Pi 5G, avec sa boîte © DR

Le Pi ferait référence à la lettre grecque π, qui représente le rapport entre la circonférence et le diamètre d’un cercle, et qui est une constante mathématique irrationnelle. Ce nom pourrait symboliser la volonté d’Elon Musk de créer un produit unique, innovant et disruptif, qui ne suit pas les standards du marché.

La date de sortie du smartphone Tesla est également sujette à spéculations. Elon Musk a évoqué pour la première fois son projet de téléphone Tesla en 2022, en disant qu’il le ferait fabriquer si le besoin s’en faisait ressentir.

Un autre concept du smartphone Tesla © DR

Depuis, il n’a pas donné plus de détails, et les rumeurs ont circulé sur une possible sortie en 2023. Certains avaient même avancé la date du 21 décembre 2023 comme début de la commercialisation aux États-Unis, mais comme vous pouvez le constater, il s’agissait de simples hypothèses, et rien ne garantit que le smartphone Tesla verra le jour.

💶 Un prix censé être compétitif

Le prix du smartphone Tesla n’a pas été révélé par Elon Musk, mais il pourrait se situer entre 800 et 900 euros, selon les sources.

Ce serait un prix compétitif, qui pourrait rivaliser avec les ténors du marché, comme Apple ou Samsung, dont les derniers modèles dépassent les 1000 euros. Toutefois, le prix du smartphone Tesla pourrait varier en fonction des options de mémoire vive et de stockage, et pourrait atteindre jusqu’à 2000 euros.

🤔 Un design qui reste mystérieux

Le design de cet éventuel smartphone signé Tesla est l’un des grands mystères qui entourent ce projet. Aucune image officielle n’a été dévoilée, et les seuls visuels disponibles sont des concepts réalisés par des fans ou des designers.

Elon Musk a déclaré qu’il ne voulait pas copier les modèles existants, comme l’iPhone ou le Galaxy, mais qu’il voulait proposer quelque chose de différent et de créatif. N’en reste qu’à ce stade, seul les quelques concepts que l’on retrouve sur Internet peuvent nous donner une idée du smartphone.

Le téléphone afficherait un design minimaliste (concept) © DR

Certains imaginent un téléphone avec un écran bord à bord, un poinçon central pour la caméra frontale, un module photo arrière rectangulaire avec quatre capteurs, et un cadre en métal. D’autres envisagent un téléphone avec un écran pliable, un stylet. Certains imaginent même un écran transparent.

🤩 Des caractéristiques qui pourraient être impressionnantes

Le smartphone Tesla promet d’être un appareil haut de gamme, avec des caractéristiques techniques impressionnantes.

Selon les informations des observateurs high-tech, le téléphone Tesla aurait un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1284 x 2778 pixels (en 120 Hz) une mémoire vive de 8 ou 12 Go, une capacité de stockage de 512 Go ou 1 To, et une batterie de 4700 mAh. Il devrait être compatible avec la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0.

Téléphone Tesla Date de sortie 2024 ? Écran Super AMOLED, 6,67 pouces Configuration de l’appareil photo Quatre caméras arrière avec IA, caméra frontale de haute qualité Couleurs Marron moka, noir, bleu poli, or rose Internet par satellite Fourni par le service Starlink de SpaceX Recharge solaire Intègrerait une technologie de recharge solaire Technologie Neuralink Permettrait d’interagir avec le téléphone par la pensée Système d’exploitation Prévu pour être Android 12 ou Tesla OS (non confirmé) Crypto-minage Capacité de minage de cryptomonnaies (non confirmée) Capacité de stockage Options de 126 Go, 256 Go, 512 Go RAM Estimée entre 8 ou 16 Go ou plus Capacité de la batterie Estimée à 5 000 mAh (non confirmée) Prix du téléphone Tesla (2023) 800 à 900 euros

Le smartphone de Tesla aurait une connectivité Neuralink (concept) © DR

Mais le plus intéressant serait les fonctionnalités innovantes que le smartphone Tesla pourrait proposer, comme :

Une batterie solaire , qui permettrait de recharger le téléphone à la lumière du jour, sans fil ni prise.

, qui permettrait de recharger le téléphone à la lumière du jour, sans fil ni prise. Une connexion au réseau mobile Starlink, le fournisseur d’accès à Internet par satellite de SpaceX, qui offrirait une couverture mondiale et une vitesse élevée.

Une compatibilité avec les voitures Tesla, qui permettrait de contrôler et de surveiller son véhicule depuis son téléphone.

Encore plus farfelu, certains disent qu’il serait capable d’être « commandé par la pensée », grâce à un implant Neuralink, la technologie développée par l’entreprise d’Elon Musk, qui vise à connecter les cerveaux humains aux machines et à l’intelligence artificielle.

Bien sûr, cet éventuel téléphone signé Tesla a quelques défis à relever. L’entreprise a une expérience limitée dans le développement de smartphones, et elle devra rivaliser avec des marques bien établies comme Apple et Samsung. De plus, le prix du téléphone Tesla pourrait être un obstacle pour certains. Pour l’instant, nous restons dans l’attente d’une confirmation officielle.