Après Nathan Drake, Tom Holland veut incarner cet autre héros emblématique de la PlayStation

Tom Holland en Nathan Drake © Naughty Dog

En ce début d’année 2022, il est presque impossible de passer à côté de Tom Holland. L’acteur a le vent en poupe et crève l’écran, que cela soit grâce à son rôle de Peter Parker dans Spider-Man : No Way Home, qui affiche un insolent succès, ou lorsqu’il revêt le costume d’une autre légende de la culture pop, Nathan Drake, dans le film Uncharted.

Le jeune homme, qui se dit ravi d’avoir incarné l’un des héros les plus emblématiques de la PlayStation — et du jeu vidéo en général —, se dit également prêt à camper le rôle d’un autre héros, peut-être moins connu, mais tout autant apprécié. Le seul problème, c’est qu’il va falloir qu’il se teigne les cheveux en jaune… Et qu’on lui trouve un mélange réussi de loutre et de belette pour l’accompagner dans ses aventures.

Après Nathan Drake, Tom Holland veut incarner cet autre héros signé Naughty Dog

Dans une récente interview, on a demandé à Tom Holland quel autre héros vidéoludique le jeune acteur aimerait jouer. Sa réponse : Jak, de Jak and Daxter !

Jak and Daxter est une franchise également développée par Naughty Dog qui a fait ses débuts sur PlayStation 2 en 2001. Deux suites ont suivi, en plus d’un jeu de course et deux autres titres portables. La série a toujours une base de fans passionnés, bien qu’elle soit au repos depuis que Naughty Dog se concentre sur Uncharted et sur The Last of Us depuis les années 2010.

Tom Holland tend la perche. Dans son interview, il explique qu’il voudrait bien qu’une collaboration soit faite avec le studio d’art et d’essai A24, connu pour The Green Knight, Minari et Saint Maud. Une production en live-action sur Jak and Daxter serait franchement étrange, mais pourquoi pas, après tout. Holland est tellement bankable qu’il a désormais énormément d’influence à Hollywood. En outre, un mix de live-action et d’animation serait possible, comme avec le film sur Sonic.

Pendant ce temps, Naughty Dog ne chôme pas. La série HBO The Last of Us, qui va changer un énorme élément du jeu, est toujours en cours de production dans la très jolie région d’Alberta, au Canada. Quant au film Uncharted, celui-ci serra disponible dans nos salles obscures à compter du 16 février 2022.