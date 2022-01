Uncharted : le poster officielle se dévoile avec tout le casting

Le poster de l’adaptation des aventures de Nathan Drake – Crédit : Sony Pictures

Impossible de louper Tom Holland. Ces derniers mois, le visage du jeune comédien se trouve partout. Les spectateurs découvrent Spider-Man : No Way Home tandis que l’acteur incarne Nathan Drake dans Uncharted. Un long-métrage d’abord pensé comme un récit sur la jeunesse de James Bond. Sony Pictures se dirige vers l’adaptation de ses grosses licences puisque même The Last of Us arrive sur HBO. Et après le trailer d’Uncharted, nouvelle information ! Le film dévoile son poster officiel avec tout le casting à l’image.

Nathan Drake et les autres personnages apparaissent en poster

Looking good while stealing $5 billion in treasure counts as a skill, right? #UnchartedMovie is exclusively in movie theaters February 18. pic.twitter.com/QLaANLIrj0 — Uncharted (@unchartedmovie) January 13, 2022

Après des années d’un développement infructueux, le film arrive ! Uncharted a droit à son adaptation cinématographique et malgré les demandes des fans, Nathan Fillion n’enfile pas le costume de l’aventurier. C’est Tom Holland, l’interprète de Peter Parker, qui a été sélectionné par Sony Pictures. Le long-métrage s’intéresse à la jeunesse du personnage, loin de sa vie d’adulte dans les jeux. Mark Wahlberg incarne Sully, poussant son jeune collègue à prendre du muscle pour l’occasion !

Chloe Frazer joue Sophia Ali, une chasseuse de trésors. Antonio Banderas et Tati Gabrielle endossent le rôle des méchants.

Un synopsis déjà connu pour Uncharted

Si l’intrigue reste bien mystérieuse, un synopsis officiel dévoile les contours d’Uncharted. Rappelons que le trailer présente divers mercenaires sur des bateaux et une île au trésor.

Uncharted dévoile Nathan Drake (Tom Holland) au public dans sa première chasse aux trésors avec son partenaire Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). Inspirée de la célèbre franchise vidéoludique, cette épopée d’action et d’aventure à travers le monde suit les héros dans une dangereuse quête du “plus grand trésor jamais découvert”. Des indices pourraient mener au frère de Nate, disparu depuis longtemps.

Uncharted, réalisé par Reuben Fleischer (Venom) sort le 16 février 2022 au cinéma.

Source : Heroic Hollywood