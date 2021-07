Henry Cavill, la star de The Witcher sur Netflix, est fan de Warhammer

Au cours d’une interview dans le cadre de la WitcherCon organisée par Netflix et CD Projekt Red, Henry Cavill a partagé sa connaissance de l’univers Warhammer.

Henry Cavill, c’est bien connu, est un fan de gaming. Plus particulièrement de gaming sur PC. Sa passion a été rendue publique après la mise en ligne d’une vidéo de lui-même en train de monter un PC gamer l’année dernière. Son amour pour l’univers du gaming ne s’arrête pas là, car l’acteur est également un grand fan de l’univers Warhammer.

Henry Cavill en train de comparer un décor de The Witcher avec l’univers Warhammer. Crédit : Netflix

A l’occasion de la WitcherCon, organisée par Netflix et CD Projekt Red, Henry Cavill a démontré sa passion de Warhammer. Et par Warhammer, on n’entend pas uniquement les jeux, mais également les figurines Games Workshop à peindre. Oui, Henry Cavill peint des figurines Warhammer.

Henry Cavill compare un décor de The Witcher à un bâtiment mythique de Warhammer

Interviewé dans le cadre de la WitcherCon, Henry Cavill n’a pas pu s’empêcher de faire un rapprochement entre les deux univers. « Il y a quelque chose que je meurs d’envie de dire. Désolé, c’est complètement… J’ai juste… Chaque jour sur le plateau, sur ce plateau, je grinçais des dents parce qu’il n’y avait personne qui comprendrait la référence que je suis sur le point de vous donner. » a commencé l’acteur, très enthousiaste.

Henry Cavill poursuit ensuite en partageant la comparaison qu’il semblait impatient de partager en pointant un chandelier sur l’écran montrant un décor de The Witcher. « Ce chandelier ressemble à une forteresse noire. Je sais que personne sur le plateau n’aurait compris ça, et donc je me suis mordu la langue à ce sujet… Je ne sais pas si c’est l’inspiration, mais cette chose ressemble à une forteresse noire. » Les fans de Warhammer apprécieront la référence.

Dans Warhammer, les forteresses noires sont d’énormes plateformes spatiales également appelées Talismans de Vaul. Elles servent principalement à stocker des vaisseaux et des armes de destruction massive. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il y a effectivement quelque chose, sans pour autant que ce soit flagrant.

Une forteresse noire. Crédit : Warhammer 40k Lexicanum

Crédit : Netflix

Bientôt de retour dans la saison 2 de The Witcher sur Netflix, Henry Cavill est très présent ces derniers temps sur la scène du divertissement, particulièrement sur les univers fantastiques. Avec The Witcher, Justice League et un possible projet portant sur la saga Mass Effect, l’acteur a le vent en poupe et rêverait pour son prochain rôle d’incarner James Bond.

