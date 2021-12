Une fuite dévoile tous les jeux gratuits Epic, le mont Everest est-il le sommet le plus haut du monde, le logo de The Punisher revisité par Marvel, c’est le récap’

La liste complète des jeux offerts par l’Epic Games Store jusqu’au 30 décembre a été dévoilée sur Twitter, le mont Everest est la plus haute montagne du monde à condition de mesurer son altitude depuis le niveau de la mer, Marvel déstabilise les fans en revisitant le logo emblématique de The Punisher, c’est le récap’ du jour.

L’Epic Games Store n’a plus de secret pour les joueurs

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Epic Games Store offre un jeu par jour depuis le 16 décembre et jusqu’au 30. La boutique en ligne aura bien tenté de tenir son calendrier secret d’un jour à l’autre, mais l’utilisateur Johnson Zhang @johnsonzs vient de dévoiler sur Twitter la liste complète des jeux offerts jusqu’à la fin du mois. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir l’intégralité des titres offerts dans ce calendrier de l’Avent qui se termine en beauté avec la triology moderne de Lara Croft.

Lire > Jeux gratuits Epic : voici tous les jeux offerts jusqu’au 30 décembre (leak)

Epic cache un indice dans ses paquets cadeau

Le mont Everest est le plus haut sommet…depuis le niveau de la mer

Le mont Everest, point culminant d’Asie, est considéré comme le plus haut sommet du monde. Pourtant, plusieurs paramètres sont à prendre en considération pour mesurer la hauteur d’un sommet. Pour l’Everest, son altitude a été enregistrée à un peu plus de 8,8 kilomètres, mesurée par rapport au niveau de la mer. Si l’Everest était mesuré en partant de sa base, le sommet serait détrôné par le Mauna Kea puisque le volcan hawaïen atteint la hauteur de 10 211 mètres depuis sa base.

Lire > Le mont Everest est-il vraiment le plus haut sommet du monde ?

Le mont Everest – Crédit : Andreas Gäbler / Unsplash

Le logo de The Punisher relooké

Marvel vient d’annoncer la sortie prochaine d’une série de comics dédiée à The Punisher. Alors que le logo emblématique en forme de crâne est un symbole auquel les fans de la franchise sont très attachés, Marvel l’a pourtant volontairement modifié, créant ainsi la polémique. Pourtant, ce relooking a un sens : le logo a été mainte fois utilisée et détourné au au profit d’organisations peu reluisantes et Marvel souhaitait mettre fin aux polémiques du passé et se détacher d’événements tels que l’assaut du Capitole ou les manifestations des membres du Blue Lives Matter.

Lire > Marvel remplace le logo de Punisher et créé la polémique