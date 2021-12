Jeux gratuits Epic : une fuite dévoile les trois prochains jeux offerts

C’est sur Twitter que l’on a découvert la fuite. L’utilisateur @OfficialSlickYT a publié la capture d’écran d’une liste de jeux. Celle-ci évoque les précédents cadeaux, mais aussi celui d’aujourd’hui et de demain. On retrouve donc Mutant Year Zero: Road to Eden et Vampyr que l’on vient d’annoncer dans notre article dédié.

En effet, Epic cache un indice sur chaque image de paquet cadeau annonçant le jeu gratuit à venir. Une solution que nous avons pris pour découvrir en avance quel sera le prochain jeu offert. Cependant, grâce à @OfficialSlickYT, une petite pause s’invite puisque l’on connaîtrait dores et déjà les deux jeux qui seront donnés par Epic après Vampyr, soit ceux des 24 et 25 décembre.

Epic offre Pathfinder Kingmaker et Prey pour Noël

Il s’agirait de Pathfinder Kingmaker et de Prey. Deux triple AAA dans deux genres différents, l’un étant un jeu de rôle occidental (CRPG) alors que le second est un FPS.

Connaître les jeux qu’offre l’Epic Games Store dans son calendrier de l’Avent permet à chacun de s’organiser et donc de ne pas acheter des jeux que l’on peut récupérer gratuitement quelques jours plus tard. Dealabs se fait le chantre de cette théorie, mais se limite à dévoiler le jeu du lendemain. Une nouveauté puisque l’an dernier, billbil-kun à qui l’on doit la liste de Dealabs, avait révélé l’ensemble du calendrier en une fois. Il va devoir réajuster sa technique, le leak relayé par @OfficialSlickYT ayant pris un peu d’avance.

Pour rappel, l’Epic Games Store offre un jeu par jour durant 15 jours. Une opération qui doit célébrer les fêtes de fin d’année. Chaque jeu doit être récupéré chaque jour. Il ne sont gratuits que durant 24h, de 17h à 16h59 le lendemain.