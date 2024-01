Vision Pro : Apple et Disney promettent une expérience incomparable des films en 3D

Apple se prépare à la sortie du Vision Pro et quoi de mieux pour en faire la promotion que d’annoncer les films 3D disponibles dans le casque ? Disney est le grand partenaire de la firme à la pomme à cette fin et proposera les titres de son catalogue dès la sortie.

Si Disney a licencié sa division métavers l’année dernière, cela ne veut pas dire que l’entreprise laisse tout bonnement tomber le secteur. La firme de Mickey préfère s’appuyer sur des partenaires de choix comme Apple. Comme annoncé, Disney+ sera disponible à la sortie du casque Apple Vision Pro. Bob Iger, le PDG de Disney était d’ailleurs l’invité de marque lors de la présentation du casque en février.

Les deux entreprises ont annoncé que le Vision Pro proposera dès son lancement en février du contenu 3D de Disney+. Les abonnés de la plateforme de streaming bénéficieront en plus d’environnements de projection spéciaux dans le casque : de quoi se croire dans une véritable salle de cinéma ?

Le Apple Vision Pro proposera tous films Marvel et Avatar

Le communiqué de presse énumère certains films qui seront disponible en 3D. L’un des plus gros succès de 2022 et 2023, Avatar 2 : The Way of Water qui a généré près d’un demi-milliards d’euros de bénéfice en fait partie. Mais c’est aussi les versions 3D de films tels que Avengers : Endgame, Star Wars : The Force Awakens ou encore Encanto auxquelles les propriétaires du Vision Pro auront accès.

Ces films seront également disponibles à la location via l’application Apple TV. La firme à la pomme précise que toute personne ayant préalablement acheté ces films obtiendra les versions 3D sans payer de supplément. Par ailleurs, “d’autres titres, y compris ceux disponibles exclusivement pour les abonnés Disney Plus, seront annoncés à une date ultérieure“.

La firme de Cupertino va-t-elle réussir à imposer la 3D, là où tant de constructeurs de téléviseurs ont échoué ? En tous cas l’argument cinématographique est de taille pour vendre le casque. Apple affirme que le Vision Pro permet de s’offrir une salle de cinéma personnelle dotée d’un écran donnant l’impression de mesurer 30 mètres de large.

Disney ne sera donc pas la seule entreprise représentative d’Hollywood pour le lancement de ce nouveau produit Apple. Parmi les plateforme et applications de streaming proposées sur le Apple Vision Pro figurent :

ESPN

MLB

PGA Tour

Max

Discovery Plus

Amazon Prime Video

Paramount Plus

Peacock

Pluto TV

Tubi

Fubo

Crunchyroll

Red Bull TV

IMAX

TikTok

MUBI

Netflix est le grand absent de cette liste. Toutefois, les dirigeants de la plus grande plateforme de streaming au monde ont déclaré que l’application existante fonctionnerait sans modification sur “l’ordinateur spatial” de Tim Cook.

TL;DR Le Apple Vision Pro proposera les films du catalogue de Disney en 3D à la sortie

Ces films comme Avatar 2 seront visionnables dans des décors spéciaux réservés aux abonnés Disney

Le casque de réalité mixte proposera des applications dédiées pour de nombreuses plateformes de streaming

Source : Apple