Voici la version d’Android la plus utilisée, Android 14 est à la traîne

A quelques semaines du lancement d’Android 15, il est l’heure de faire un état des lieux des versions les plus utilisées du système d’exploitation. Il s’avère que la mouture la plus populaire est actuellement Android 13 qui réunit 20,9 % de parts de marché.

Android 15 sortira du chapeau dans quelques semaines. Google pourrait dévoiler les fonctionnalités introduites par cette version lors de l’évènement Made By Google avant de lancer la version stable quelque temps plus tard. En attendant, nous pouvons vous dévoiler un aperçu des moutures d’Android les plus utilisées. Comme à l’accoutumée, ce n’est pas la dernière version en date qui est la plus populaire, l’adoption d’un nouvel OS étant toujours très progressive.

Android 13 est la version la plus utilisée, loin devant Android 14

D’après Google, Android 13 est actuellement la version la plus utilisée dans le monde avec 20,9 % de parts de marché. Il est suivi par Android 11 (19 %), Android 12 (14,7 %) et Android 10 (13,6 %). Android 14, la version la plus récente, traîne encore à la cinquième position, tournant seulement sur 13 % des appareils. Voici le classement actuel, selon les données que nous avons à notre disposition :

Android 13 (2022) : 20,9 % Android 11 (2020) : 19 % Android 12 (2021) : 14,7 % Android 10 (2019) : 13,6 % Android 14 (2023) : 13 %

A lire > Les meilleurs smartphones Android et iOS du marché : notre guide d’achat

Pour information, ces données se basent sur les appareils Android qui ont été connectés au Google Play Store au cours d’une période de sept jours. Google fournit ces informations sur Android Studio pour aider les développeurs à déterminer la version minimale d’Android que leur application peut supporter.

Ils peuvent ainsi connaître par ce biais le pourcentage d’appareils compatibles avec leur application. En inversant ce total, on peut déterminer le pourcentage d’appareils utilisant chaque version d’Android. Notez toutefois que Google n’a pas mis à jour ses données depuis mai dernier.

Il y a un an, avant le déploiement d’Android 14, on retrouvait Android 11 sur la première marche du podium (23,1 %). L’OS était suivi par Android 10 et Android 12 qui possédaient respectivement 17,8 % et 16,3 % de parts de marché. Et vous, quelle est la version de l’OS que vous utilisez sur votre smartphone ? Dites-le nous dans les commentaires !