Voici les 5 livres que Bill Gates a adoré lire en 2021

L’année 2021 a été particulièrement mouvementée pour Bill Gates. Le milliardaire a dû jongler entre son divorce d’avec Melinda Gates et les révélations embarrassantes selon lesquelles il aurait entretenu des liaisons inappropriées avec des employées de Microsoft. Quoi qu’il en soit, Bill Gates a tout de même trouvé le temps de s’adonner à l’une de ses passions cette année, la lecture.

Bill Gates recommande ses livres favoris de 2021 – Crédit : Bill Gates / GatesNotes

Le fondateur de Microsoft a partagé une vidéo dans laquelle il recommande les 5 livres qu’il a adorés en 2021. Vous pouvez retrouver la vidéo ci-dessous. Il y en a pour tous les goûts. De la science-fiction, de la fiction historique, de la non-fiction scientifique et de la dystopie. Voici les 5 livres recommandés par Bill Gates en 2021. Il est important de préciser que ce ne sont pas toutes forcément des œuvres parues en 2021. Ce sont celles que Bill Gates a lues cette année.

Projet Dernière Chance – Andy Weir

Le premier livre recommandé par Bill Gates est Projet Dernière Chance de l’écrivain américain Andy Weir (2021). Il s’agit d’un roman de science-fiction qui retrace les aventures d’un professeur de lycée. Celui-ci se réveille amnésique dans un autre système stellaire avec pour mission de sauver l’humanité. Bill Gates a précisé sur son blog que « c’est une lecture amusante et j’ai terminé le roman en un week-end ».

Hamnet – Maggie O’Farrell

Il y a ensuite « Hamnet » de l’auteure Maggie O’Farrell (2020). Cette œuvre de fiction historique reprend des faits de la vie de William Shakespeare. Bill Gates a trouvé ce roman « émouvant ». Celui-ci se déroule en 1596 et dresse le portrait du petit garçon Hamnet, le fils de Shakespeare. « J’ai particulièrement aimé lire l’histoire de la femme (de Shakespeare), Anne, qui est imaginée ici comme une figure presque surnaturelle », a-t-il déclaré.

Klara et le soleil – Kazuo Ishiguro

Le troisième livre recommandé par Bill Gates est Klara et le soleil de Kazuo Ishiguro (2021). Ce roman dystopique raconte les aventures d’un robot créé pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Bill Gates a déclaré que : « j’aime une bonne histoire de robots et le roman d’Ishiguro sur un ami artificiel d’une jeune fille malade ne fait pas exception. Ce livre m’a fait réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler la vie avec des robots super-intelligents ».

The Code Breaker : Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race – Walter Isaacson

The Code Breaker : Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race est une œuvre de non-fiction scientifique. Elle a été écrite par l’auteur américain Walter Isaacson. Le livre est paru cette année. Il se penche sur le système CRISPR qui permet de corriger ou de modifier l’expression de gènes, notamment ceux qui sont responsables de maladies héréditaires. Bill Gates connaît bien le CRISPR au travers de sa fondation. Il a expliqué que « nous finançons un certain nombre de projets qui utilisent la technologie, mais j’ai encore beaucoup appris de ce livre complet et accessible sur sa découverte par la biochimiste lauréate du prix Nobel Jennifer Doudna et ses collègues. Isaacson fait un bon travail en soulignant les questions éthiques les plus importantes concernant la modification de gènes ».

A Thousand Brains : A New Theory of Intelligence – Jeff Hawkins

Le deuxième livre de non-fiction recommandé par Bill Gates est A Thousand Brains : A New Theory of Intelligence de Jeff Hawkins (2021). L’auteur revient sur les liens entre les neurosciences et l’apprentissage automatique. « Peu de sujets ont capturé l’imagination des auteurs de science-fiction comme l’intelligence artificielle. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu’il faut pour créer une véritable IA, ce livre propose une théorie fascinante », a expliqué Bill Gates.

Source : CNET