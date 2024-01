Voiture électrique : jusqu’à 50 % de perte d’autonomie par temps froid, attention aux pannes

Une Tesla sur route enneigée

Ce n’est pas un secret, les voitures électriques sont sensibles au froid, qui affecte leur autonomie. C’est, du moins, ce que confirment les essais de l’automobile-club allemand ADAC, qui a mesuré la consommation de plusieurs modèles à différents degrés. Selon le protocole utilisé, la perte d’autonomie peut atteindre jusqu’à 50 % pour certaines voitures, comme la Volkswagen ID.3.

Voici les pourcentages de perte d’autonomie par voitures, selon les tests Green NCAP :

Par + 14 ° C Par – 7 ° C Perte Fiat 500e 244 km 182 km 25 % Renault Zoé 351 km 244 km 30 % Hyundai Kona Electric 215 km 147 km 32 % Ford Mustang Mach-E 300 km 202 km 33 % Lexus UX 300e 224 km 141 km 37 % Nissan Leaf e+ 332 km 210 km 37 % Volkswagen ID.3 324 km 162 km 50 %

Les tests ont été réalisés à deux températures différentes, 14°C et – 7°C. On constate que la perte d’autonomie est plus importante à basse température qu’à température élevée : en moyenne, la perte est de 30 % à – 7°C, contre 25 % à 14°C.

Les voitures les plus performantes en termes de perte d’autonomie sont la Fiat 500e et la Renault Zoé, avec une perte de 25 % et 30 % à -7°C. La voiture qui fait le moins bon score est la Volkswagen ID.3, avec une perte de 50 % à -7°C.

Pourquoi une telle perte d’autonomie par temps froid, et quels conseils pour la limiter ?

Ce phénomène s’explique par le fait que la batterie des voitures électriques a besoin d’une température optimale, comprise entre 20 et 40°C, pour fonctionner correctement. Quand il fait trop froid, la réaction chimique qui produit l’électricité devient moins efficace, et la batterie doit être réchauffée, ce qui consomme de l’énergie. De plus, le chauffage de l’habitacle et des occupants demande également de l’énergie, qui est prélevée sur la batterie.

Pour réduire l’impact du froid sur l’autonomie, l’ADAC donne quelques conseils pratiques. Par exemple, il est possible de programmer le préchauffage de la voiture avant de partir, en profitant de la recharge sur secteur. Ainsi, la batterie et l’habitacle seront à la bonne température, sans diminuer l’autonomie. Il est aussi conseillé de garer sa voiture dans un garage fermé, si possible, pour la protéger du froid.

Une Mini électrique par temps enneigé

D’autres astuces consistent à utiliser les sièges et les volants chauffants, qui consomment moins que le chauffage principal, ou à passer ce dernier en mode circulation d’air, pour éviter de chauffer de l’air froid. Voici aussi quelques conseils pour la recharge d’un VE par temps froid.

Enfin, il ne faut pas s’inquiéter si on se retrouve bloqué dans sa voiture électrique par la neige, car la batterie mettra plusieurs heures à se vider, même avec le chauffage allumé. L’ADAC dit qu’en gardant une température d’environ 22 degrés, avec des gelées entre – 9 et – 14°C, il faudrait 17 heures à une Renault Zoé pour vider sa batterie de 52 kWh, et 15 heures à une Volkswagen e-Up (avec accumulateur de 32,3 kWh). Il faut juste espérer que la voiture ne soit pas déjà presque à plat.

