Canicule : 31 % d’autonomie en moins à 38°C, attention à vos trajets en voiture électrique cet été

Jusqu’à 31% d’autonomie en moins par temps (très) chaud. C’est la conclusion d’une étude réalisée par Recurrent, un spécialiste du marché des véhicules électriques. À l’heure où la France s’apprête à affronter une nouvelle canicule cet été, c’est une donnée à prendre en compte lorsque les températures grimpent, surtout si vous avez prévu un long trajet.

Chaleur, canicule : quand l’autonomie des voitures électriques fond comme neige au soleil

Soyons clairs : pas de panique s’il fait 27°C comme en ce moment, la perte d’autonomie reste modeste (environ – 2,8 %). Mais à partir de 29°C, les choses se gâtent : – 3,5 % puis – 5 % à 32°C. À 35°C, c’est déjà – 15 %, et à 38°C, vous perdez 31 % d’autonomie.

Concrètement, une voiture électrique avec une autonomie annoncée de 450 km ne pourra parcourir que 310 km par temps caniculaire.

Mais alors, pourquoi cette baisse ? La batterie, élément central du véhicule électrique, fonctionne moins bien quand il fait très chaud. En cause, des réactions chimiques internes qui s’accélèrent à des températures élevées, réduisant ainsi sa capacité à stocker l’énergie. De plus, la climatisation sollicite davantage la batterie, tirant sur ses ressources déjà diminuées. Même constat pour l’hiver et les températures négatives, où l’autonomie s’en retrouve impactée.

Autre facteur à prendre en compte : la présence ou non d’une pompe à chaleur. Ce système, présent sur certains modèles (Tesla Model 3 et Model Y, Hyundai Kona Electric et Ioniq 5, Kia e-Niro et EV6, Peugeot e-208 et e-2008, Renault Zoe et Megane E-Tech, Volkswagen ID.3 et ID.4…) permet de gérer plus efficacement la climatisation et donc de limiter la perte d’autonomie.

L’impact de la chaleur est moindre en été qu’en hiver, car la différence de température avec l’intérieur du véhicule est moins importante. Un conseil pour optimiser votre autonomie : pré-refroidir votre voiture en la branchant avant de partir. Cela permettra de baisser la température intérieure et consommera moins d’énergie que de la refroidir en roulant.

Enfin, n’oubliez pas que ces chiffres sont des moyennes. La perte d’autonomie réelle peut varier en fonction de votre modèle de voiture, de votre style de conduite et du type de route emprunté. Malgré tout, conduire une voiture électrique par temps chaud demande donc un peu de planification et d’anticipation.

