Galaxy Z Flip 8 : prix en hausse, écran sans pliure, de nouveaux détails fuitent

Samsung devrait lancer sa nouvelle série de smartphones pliables cet été. Selon un leaker fiable, le Galaxy Z Flip 8 pourrait être légèrement moins lourd et libéré de l’effet pliure. En revanche, il risque de coûter plus cher.

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Samsung devrait dégainer ses prochains fleurons pliables au cours de l’été. Plusieurs modèles sont attendus dont l’énigmatique Z Fold 8 Wide, le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Flip 8. C’est sur celui-ci que s’est attardé le leaker “yeux1122” dans son dernier rapport. Si cette source est réputée pour sa fiabilité, il faut tout de même prendre les précautions d’usage tant que l’appareil n’est pas officiel.

Premier enseignement, le Galaxy Z Flip 8 serait légèrement plus large que son grand frère, le Z Flip 7. Bien que les dimensions exactes n’aient pas été dévoilées par l’informateur coréen, le site MyMobiles affirmait il y a quelques semaines que le smartphone pourrait mesurer 166,8 x 75,4 x 6,6 mm (déplié) et 85,4 x 75,4 x 13,2 mm (replié). Le Z Flip 8 adopterait ainsi une largeur de 75,4 mm (contre 75,2 mm sur le modèle actuel).

Galaxy Z Flip 8 : Samsung veut en finir avec la pliure

Samsung se serait efforcé de rendre son smartphone plus fin grâce à une nouvelle conception de charnière. Celle-ci permettrait également de rendre le flagship moins lourd (180 contre 188 grammes). La nouvelle charnière, combinée à une structure rénovée de dalle OLED, permettrait d’offrir un affichage quasiment “sans pliure”. La visibilité du pli central serait ainsi fortement atténuée grâce à ces évolutions techniques, une amélioration bienvenue.

Alors que le Galaxy Z Flip 7 est équipé d’un Exynos 2500, le Z Flip 8 serait propulsé par un SoC Exynos 2600 gravé en 2 nm, selon un précédent leak. Le nouveau processeur serait assisté par 12 Go de mémoire vive et 256 ou 512 Go de stockage interne.

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En dehors de ces ajustements, ne vous attendez pas à de gros changements. Samsung devrait en effet conserver une grande partie des composants actuels. Le leaker cite notamment la batterie de 4300 mAh, la charge rapide charge 25 W et les modules photo (grand-angle de 50 Mpx, ultra grand-angle de 12 Mpx, capteur selfies de 10 Mpx). D’autres éléments, tels que le moteur de vibration, les haut-parleurs et l’écran externe, resteraient aussi identiques.

Côté tarifs, l’informateur yeux1122 annonce malheureusement une “légère augmentation du prix”. On espère que celle-ci sera limitée, ce type de smartphone étant déjà très onéreux.