Xbox Game Pass : toutes les nouveautés de mai avec de grosses sorties Day One

Microsoft vient de dévoiler la liste des jeux qui vont intégrer le Xbox Game Pass en mai. Au programme 14 nouveaux titres dont des sorties Day One comme le très attendu Forza Horizon 6. On fait le point sur les ajouts.

L’actualité autour du Xbox Game Pass est chargée. Après avoir baissé le prix de certaines formules, Microsoft a annoncé que les nouveaux Call of Duty ne seront plus disponibles dès leur sortie pour les abonnés Ultimate et PC. Heureusement, le géant de Redmond nous réserve encore des lancements Day One sur son service vidéoludique.

Le 19 mai, les abonnés pourront notamment découvrir Forza Horizon 6, cinq ans après la sortie de son prédécesseur. Après le Mexique, le nouvel opus prendra place sur les routes japonaises, Playground Games ayant écouté les réclamations des joueurs. Ces derniers profiteront de “la plus grande carte de la franchise” au volant de plus de 550 voitures.

Xbox Game Pass : plusieurs sorties Day One en mai

D’autres titres viendront enrichir le catalogue au fil du mois, à l’image de Subnautica 2, suite très attendue de l’excellent jeu de survie sous-marine. Ce nouvel opus, disponible en accès anticipé à partir du 14 mai, proposera une aventure inédite sur une nouvelle planète océanique. Il marquera aussi l’arrivée de la coopération (jusqu’à quatre joueurs), un mode réclamé avec insistance par la communauté.

Toujours en sortie Day One, les abonnés auront le plaisir de se frotter à DOOM: The Dark Ages dès le 15 mai. Celui-ci prendra la forme d’un préquel aux événements de DOOM et DOOM Eternal, plongeant les joueurs dans un univers médiéval brutal sur les traces du Doom Slayer.

Voici le récapitulatif de tous les ajouts du mois :

Final Fantasy V : 5 mai (Xbox Series X/S, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

: 5 mai (Xbox Series X/S, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Ben 10 Power Trip : 6 mai (Console, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

: 6 mai (Console, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Descenders Next (Preview) : 6 mai (Console, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

(Preview) : 6 mai (Console, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Wheel World : 6 mai (Xbox Series X/S, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

: 6 mai (Xbox Series X/S, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Wildgate : 6 mai (Xbox Series X/S, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

: 6 mai (Xbox Series X/S, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Wuchang: Fallen Feathers : 6 mai (Xbox Series X/S, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

: 6 mai (Xbox Series X/S, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Mixtape : 7 mai (Xbox Series X/S, console portable, PC, Cloud | PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

: 7 mai (Xbox Series X/S, console portable, PC, Cloud | PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Outbound : 11 mai (Console, PC, Cloud | PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

: 11 mai (Console, PC, Cloud | PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Black Jacket : 12 mai (Xbox Series X/S, console portable, PC, Cloud | PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

: 12 mai (Xbox Series X/S, console portable, PC, Cloud | PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Call of the Elder Gods : 12 mai (Xbox Series X/S, console portable, PC, Cloud | PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

: 12 mai (Xbox Series X/S, console portable, PC, Cloud | PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Elite Dangerous : 12 mai (Console, Cloud | Game Pass Standard, Game Pass Ultimate)

: 12 mai (Console, Cloud | Game Pass Standard, Game Pass Ultimate) DOOM: The Dark Ages : 14 mai (Xbox Series X/S, console portable, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

: 14 mai (Xbox Series X/S, console portable, PC, Cloud | Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Subnautica 2 (Preview) : 14 mai (Xbox Series X/S, console portable, PC, Cloud | PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

(Preview) : 14 mai (Xbox Series X/S, console portable, PC, Cloud | PC Game Pass, Game Pass Ultimate) Forza Horizon 6 : 19 mai (Xbox Series X/S, console portable, PC, Cloud | PC Game Pass, Game Pass Ultimate)

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