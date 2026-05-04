Bon plan Google Pixel : jusqu’à 250 € de remise sur les nouveaux flagships de Google chez Boulanger !

Chez Boulanger, le Google Pixel 10 128 Go Noir Volcanique passe à 679 € au lieu de 899 €, et le Pixel 10 Pro 128 Go à 849 € au lieu de 1 099 €, soit respectivement 220 € et 250 € de remise sur les deux derniers flagships de Google !

Google a construit la gamme Pixel sur un positionnement clair : proposer l’expérience Android la plus pure et la plus avancée du marché, avec une priorité absolue donnée à la photographie et à l’intelligence artificielle embarquée. Là où Samsung et Apple misent sur la puissance brute des capteurs, Google mise sur le traitement logiciel et l’IA pour produire des images que peu de smartphones peuvent égaler, y compris sur des entrées de gamme premium.

Avec le Pixel 10, Google franchit une nouvelle étape en intégrant Gemini au cœur de l’expérience utilisateur, bien au-delà du simple assistant vocal. Génération de vidéos, coaching photo en temps réel, suggestions contextuelles via la caméra… l’IA devient un outil concret du quotidien, et pas un simple argument marketing.

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Pixel 10 à 679 € et Pixel 10 Pro à 849 € : ce qui les différencie vraiment

Google Pixel 10

Le Pixel 10 s’appuie sur un écran Actua de 6,3 pouces avec une luminosité maximale de 3 000 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Son triple module photo intègre un téléobjectif x5 avec zoom jusqu’à x20, et les nouvelles fonctionnalités IA comme Coach Photo, qui analyse la scène en temps réel pour suggérer le meilleur angle et le mode adapté, ou la retouche magique qui permet de supprimer des éléments, déplacer des objets ou fusionner plusieurs clichés automatiquement. La puce Tensor G5 gère également la génération de vidéos via Gemini Veo 3. L’autonomie dépasse 24 heures avec une recharge rapide à 55 % en 30 minutes, et la technologie Pixelsnap permet la recharge sans fil magnétique.

Le Pixel 10 Pro à 849 € pousse le curseur plus loin avec un écran Super Actua de 6,3 pouces affichant jusqu’à 3 300 nits, un téléobjectif optimisé par l’IA avec capteur téléphoto 48 MP et un zoom Pro x100 inédit sur la gamme. Son châssis intègre de l’aluminium de qualité aérospatiale et du verre Gorilla Glass Victus 2 pour une finition premium que le Pixel 10 standard n’offre pas. Les deux modèles partagent la même certification IP68, les sept ans de mises à jour OS et sécurité, et les outils de sécurité temps réel incluant détection de vol, verrouillage automatique et alertes d’urgence.

Lequel choisir, et pourquoi craquer maintenant ?

À 679 € au lieu de 899 €, le Pixel 10 est le choix évident pour qui veut la meilleure expérience photo et IA sur Android sans franchir le cap des 1 000 €. À 849 € au lieu de 1 099 €, le Pixel 10 Pro se justifie par son zoom x100, son écran plus lumineux et ses finitions premium. Dans les deux cas, les remises de 220 € et 250 € chez Boulanger placent ces deux modèles à leurs meilleurs prix du moment, rarement un flagship Google aura été aussi accessible si tôt après son lancement !

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