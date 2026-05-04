Microsoft reconnaît que les widgets de Windows 11 sont un fiasco et promet d’y remédier

Fini les ouvertures intempestives, le flux MSN imposé et les notifications superflues : Redmond engage un grand nettoyage de printemps pour ses widgets.

Le panneau de widgets de Windows 11 dans sa version actuelle : flux MSN, publicités pour jeux et annonces automobiles côtoient la météo et les scores sportifs. © Microsoft

Les widgets de Windows 11 devaient offrir un accès rapide à la météo, à l’agenda ou aux cours de bourse. Cinq ans après leur lancement, Microsoft concède publiquement que l’expérience est « distrayante et envahissante ». L’éditeur annonce une série de correctifs dans les dernières builds preview du système, visant à supprimer les irritants accumulés depuis 2021.

Ce que Microsoft corrige concrètement

Le premier grief visé est l’ouverture automatique du panneau au survol du curseur. Un geste involontaire suffisait à déclencher l’affichage complet des widgets, interrompant toute tâche en cours. Ce comportement disparaît dans les nouvelles versions. Les badges et alertes incrustés dans la barre des tâches sont également désactivés par défaut, tout comme le flux d’actualités MSN, régulièrement critiqué pour la médiocrité de ses contenus.

Le panneau de widgets en plein écran sous Windows 11 : météo, Spotify, Messenger, Xbox Game Pass, notifications Facebook, flux d’actualités et photos se disputent l’espace dans une mosaïque dense.

Le résultat attendu : un panneau sobre, silencieux, qui ne se manifeste que lorsqu’on le sollicite explicitement. Microsoft précise que ces fonctionnalités ne sont pas supprimées. Ceux qui souhaitent conserver les notifications ou le fil d’informations pourront les réactiver manuellement. La nuance est importante : il ne s’agit pas d’un retrait de fonctions, mais d’un changement de paramétrage par défaut.

Un effort plus large pour regagner la confiance

Cette refonte s’ajoute à une vague de corrections engagée par Microsoft depuis avril 2026. L’entreprise a multiplié les ajustements orientés vers le confort des personnes qui utilisent Windows 11 au quotidien, cherchant visiblement à répondre aux reproches récurrents sur l’encombrement de l’interface. Nombre d’abonnés aux programmes Insider réclamaient depuis longtemps un retour à la philosophie des gadgets de Windows 7 ou, a minima, une approche comparable à celle d’Apple sous macOS.

Reste à voir si ces modifications suffiront à réconcilier le grand public avec un panneau de widgets longtemps perçu comme un véhicule publicitaire plutôt qu’un outil utile. Les changements sont pour l’instant limités aux builds Insider et n’ont pas encore de date de déploiement général.

Source : Neowin