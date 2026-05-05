Le prochain Call of Duty va laisser de nombreux joueurs sur le carreau

Le prochain Call of Duty ne sortira ni sur PS4 (ni probablement sur Xbox One). Activision met fin au support des consoles de l’ancienne génération, six ans après l’arrivée de la PS5 et des Xbox Series X|S. C’est une page qui se tourne.

© Activision

Alors qu’Activision a ralenti le rythme de sortie des Call of Duty, les fans s’attendent désormais à découvrir le prochain volet qui devrait être Modern Warfare 4. Cet opus sera-t-il disponible sur les anciennes consoles ? A la suite d’un “leak” annonçant que le titre était en phase de test sur PS4, l’éditeur a tenu à remettre les pendules à l’heure. “On ne sait pas d’où ça vient, mais c’est faux. Le prochain Call of Duty n’est pas en développement pour la PS4”, assure le compte X officiel de la franchise.

Si la publication ne mentionne pas explicitement la Xbox One, il serait impensable qu’une autre console de la génération précédente bénéficie d’un portage. Selon toute vraisemblance, le successeur de Modern Warfare 3 serait donc disponible exclusivement sur PS5, Xbox Series X/S et PC. L’éditeur délaisse enfin la PS4 et la Xbox One, une première depuis Call of Duty: Ghosts, sorti en 2013.

Not sure where this one started, but it’s not true. The next Call of Duty is not being developed for PS4. — Call of Duty (@CallofDuty) May 4, 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 ne sortira pas sur PS4 et Xbox One

Call of Duty: Black Ops 7 est ainsi l’ultime chapitre compatible avec les deux consoles vieillissantes. Pendant longtemps, Activision a élargi sa base de joueurs éligibles pour maximiser les profits générés par les différents volets de la franchise. A tel point que les irréductibles de la PS4 et de la Xbox One espéraient que cette stratégie cross-génération se poursuive.

Mais il était temps de tourner la page alors que la PS5 et la Xbox Series X approchent déjà de leur sixième bougie. Une grande partie de la communauté aimerait d’ailleurs que la série militaire s’affranchisse des contraintes des vieilles machines afin d’exploiter pleinement le potentiel technique de la next-gen. “Cela signifie que Modern Warfare 4 aura les meilleurs graphismes de l’histoire de Call of Duty”, espère ainsi un fan sous la publication X.

Selon le leaker CharlieIntel, Call of Duty : Modern Warfare 4 serait lancé en octobre 2026.