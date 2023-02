Vous avez une Nvidia GeForce RTX ? N’installez pas la dernière mise à jour de Discord !

Vous êtes en possession d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX ? Alors, évitez d’installer la dernière mise à jour de l’application Discord. De très nombreux utilisateurs se plaignent d’une baisse drastique de leurs images par seconde en jeu et Nivida a reconnu le problème.

GeForce RTX 4090 © Nvidia

Certains GPU Nvidia sont actuellement ralenties par la populaire application de chat de groupe Discord, les joueurs voyant les vitesses d’horloge de la mémoire de leur carte graphique fonctionner à des fréquences réduites. Mais que se passe-t-il ?

Nvidia RTX : Discord fait mystérieusement ralentir les cartes graphiques

Visiblement, la dernière mise à jour de Discord limite la vitesse d’horloge de la RAM vidéo de nombreuses cartes graphiques GeForce RTX. Cela implique des performances globalement moins bonnes lorsque l’application s’exécute en arrière-plan et que vous jouez à un jeu (ou faites quoi que ce soit qui demande l’utilisation de votre GPU).

Nvidia a reconnu le problème, mais la société n’a pas précisé quels modèles sont touchés par ce bug, ce qui nous amène à supposer que tous les modèles soient potentiellement affectés. Mentionnons que les cartes graphiques AMD ou Intel ne sont pas touchées.

Le seul point commun entre les cartes graphiques concernées est que le système dans lequel elles se trouvent exécute la dernière version de Discord, mais Nvidia ne mentionne pas non plus si la version du pilote graphique a une incidence sur la situation ou non.

Nvidia va bientôt mettre à disposition une mise à jour pour ses GPU qui résoudra ce problème plutôt étrange, mais en attendant, la firme de Santa Clara a partagé une solution de contournement assez complexe dans un message de support client, que vous pouvez quand même retrouver ici. Sinon, évitez simplement de mettre Discord à jour.