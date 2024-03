Les jeux vidéo seront entièrement générés par IA d’ici 5 ans, selon NVIDIA

Imaginez des jeux vidéo où chaque pixel est créé en temps réel par intelligence artificielle. Ce n’est plus de la science-fiction selon le PDG de Nvidia, Jensen Huang. D’ici la fin de la décennie, les jeux vidéo pourraient être complètement transformés par l’IA.

Des jeux générés par IA d’ici 2030, selon le PDG d’NVIDIA

C’est lors de la conférence GTC 2024 que Jensen Huang, PDG de Nvidia, a lâché cette bombe. Son propos s’appuie sur une observation simple : la puissance des GPU double tous les deux ans, suivant une courbe exponentielle. En extrapolant cette tendance, il affirme que d’ici 2030, les GPU seront capables de générer des jeux vidéo en temps réel, sans aucune intervention humaine.

Concrètement, cela signifie que l’IA pourrait créer des mondes virtuels, des personnages, des textures et même des scripts à partir de simples instructions. Un bouleversement majeur pour l’industrie du jeu vidéo, qui pourrait menacer les emplois des développeurs traditionnels.

Cependant, il est important de nuancer cette vision futuriste. Même si Jensen Huang affirme que les IA surpasseront les humains d’ici 5 ans aussi, elles ne sont pas encore capable de créativité au sens humain du terme. Elles excellent à imiter et à reproduire des patterns existants, mais elles ont du mal à innover et à surprendre.

Il est donc plus probable que l’avenir du jeu vidéo réside dans une collaboration entre l’IA et les développeurs humains. L’IA pourrait se charger des tâches répétitives et fastidieuses, permettant aux développeurs de se concentrer sur l’aspect créatif et artistique des jeux. Enfin, du moins, on l’espère pour tous ces emplois.

Quoi qu’il en soit, l’arrivée de l’IA dans le jeu vidéo est une nouvelle prometteuse. Elle ouvre la voie à des possibilités inédites et à des expériences de jeu immersives et interactives. On pense déjà notamment ce mod pour Skyrim qui utilise ChatGPT pour générer des réponses, et xVASynth pour la synthèse vocale afin que les PNJ puissent répondre de vive voix.