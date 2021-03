WandaVision : quel était vraiment le but d’Agatha Harkness ?

Dans un final explosif, la voisine bienveillante Agnes s’est transformée en sorcière machiavélique. Depuis le début, c’est Agatha Harkness qui se cachait dans la peau de la prétendue amie de Wanda. Elle avait infiltré Westview afin de voler les pouvoirs à Scarlet Witch. Mais que voulait-elle vraiment en faire ?

Agatha n’a jamais expliqué son véritable objectif – Crédit : Marvel Entertainment

Dans une vidéo, le site CBR évoque les trois plus grandes théories. La première explique qu’Agatha veut tout simplement utiliser les pouvoirs de Wanda pour créer une réalité différente. Peut-être même, remoduler son passé. Dans un flashback, on a en effet découvert qu’Agatha a failli être tuée par sa mère. Finalement, c’est l’inverse qui s’est passé. Un événement qui a sûrement causé un certain traumatisme chez Harkness, qui voudrait sans doute bien l’effacer de sa mémoire.

Agatha Harkness travaillait pour un autre plus grand vilain

La seconde hypothèse est qu’Agatha n’agit pas seule, ou en tout cas pas directement pour elle. La sorcière serait en fait l’instrument du grand méchant Mephisto, que de nombreux fans pensaient voir introduit dans WandaVision. Cette idée vient du fait que la série Disney+ est inspirée du comics dans lequel les enfants du couple Avengers sont créés à partir de l’âme du démon Mephisto.

Agatha aurait donc essayé d’exploiter les pouvoirs de Wanda pour faire entrer Mephisto dans Westview, afin que ce dernier puisse récupérer les jumeaux. Finalement, ce grand vilain n’a pas été aperçu ni même mentionné dans WandaVision. Mais les fans pensent que cette théorie est toujours crédible. Ils invoquent en effet la scène post-générique de l’épisode final, dans lequel on entend les enfants de Wanda et Vision crier à l’aide. Selon cette théorie, les deux garçons seraient coincés dans la réalité de Mephisto. Cette hypothèse rejoindrait également l’idée selon laquelle Wanda partirait à la recherche de ses enfants et libérerait au passage plusieurs démons Marvel. Ce chaos servirait ainsi de base à l’intrigue de Doctor Strange 2, dans lequel le Sorcier Suprême devrait réparer les dégâts causés par Scarlet.

Agatha Harkness, alliée de Wanda ?

Enfin, la dernière raison pour laquelle Agatha Harkness a voulu s’approprier les pouvoirs de Wanda serait pour aider cette dernière à les maîtriser. Harkness est en effet une sorcière expérimentée, qui dans les comics, devient une mentore pour Scarlet Witch. La version du personnage dans le MCU est beaucoup plus sombre et méchante, en tout cas en apparence. Certains fans pensent donc que son but était simplement d’aider Wanda à devenir une puissante Scarlet Witch.

Étant donné la violence de l’affrontement final entre les deux sorcières, cette hypothèse semble un peu moins crédible. Mais l’univers Marvel est plein de surprises et il est possible que l’on recroise Agatha Harkness dans la phase 4. Peut-être découvrira-t-on alors son véritable objectif ? Si elle en avait vraiment un…

