Waze désormais accessible sans smartphone à bord des Renault Austral et Mégane E-Tech

Waze s’invite dans le système d’info-divertissement de certaines Renaults © Google

Des millions de Français utilisent Waze pour obtenir le meilleur itinéraire sur la route en fonction du trafic. L’application détenue par Google peut s’afficher sur l’écran d’info-divertissement du véhicule par l’entremise d’Android Auto. Néanmoins, il n’est pas forcément aisé d’appareiller son smartphone avec le système d’exploitation et d’utiliser ensuite l’application en toute fluidité. À tel point que certains usagers se contentent d’utiliser l’application mobile pour se guider.

Bonne nouvelle pour les conducteurs, certains véhicules Renault bénéficient désormais de l’application Waze directement sur le système d’info-divertissement OpenR Link. Cet ajout bienvenu devrait leur offrir une meilleure expérience utilisateur. Plus besoin de smartphone pour utiliser l’application qui peut se lancer directement sur l’écran de 12 pouces des nouvelles Renault Austral Hybrid et Renault Megane E-Tech dont le prix vient d’augmenter sensiblement.

Waze peut s’utiliser sans smartphone sur certaines Renault

« Lorsque vous conduisez, vous pouvez faire l’expérience de trajets plus sûrs et plus pratiques tout en éliminant les tracas liés à l’utilisation d’un smartphone. Vous n’avez plus besoin d’un câble USB pour vous connecter ou d’une station d’accueil pour maintenir votre téléphone en place », souligne Google dans son communiqué. L’intégration native de Waze pourrait s’imposer sur d’autres véhicules courant 2023 d’après Aron Di Castro, directeur du marketing et des partenariats chez Waze.

C’est la première fois que Waze s’invite nativement dans le système d’info-divertissement d’un véhicule sans nécessiter de smartphone. Certes, Ford l’avait déjà fait mais l’application avait besoin d’un iPhone pour fonctionner.

Si vous souhaitez bénéficier de Waze à bord de votre Renault compatible, vous pouvez passer par le Google Play ou directement par l’application mobile My Renault. Vous aurez alors le choix de vous créer un nouveau compte ou d’en utiliser un déjà existant, ce qui vous permettra de retrouver vos paramètres de navigation et votre historique.

Source : Google