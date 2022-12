Renault Zoé, Mégane,Twingo : le prix des voitures électriques flambe

En raison de l’explosion du coût des matières premières, le prix des voitures électriques a considérablement augmenté en France. C’est notamment le cas chez Renault : la Zoé, la Twingo et la Dacia Spring coûtent désormais bien plus cher qu’à leur lancement.

ZOE E-Tech © Renault

Le marché des voitures électriques grossit de jour en jour. Mais ce n’est pas pour autant que le prix des véhicules baisse. En cause, les coûts des matières premières – permettant notamment de fabriquer les précieuses batteries Lithium-ion – qui n’ont de cesse d’augmenter. Résultat des courses, les constructeurs reportent les augmentations successives sur le prix de leurs véhicules électriques. Illustration modèle par modèle du côté de Renault !

Combien coûte la Twingo E-TECH ?

La Twingo E-TECH n’a pas été épargnée par la hausse. En septembre 2021, le modèle Life / Authenthique était vendu 21 550 euros. Après une hausse de 12 % en février dernier (24 050 €), la voiture a continué à augmenter. Elle est désormais vendue au prix de 25 250 €.

Combien coûte la Zoé ?

La vie de La Renault Zoé approche de la fin alors que la R5 est prévue pour 2023. Mais son prix ne baisse pas pour autant. Le modèle Life/Equilibre R110 coûtait 32 000 euros en 2022. Il est désormais vendu 35 100 euros, soit une hausse de 10 %. Même combat du côté du modèle Intens/Techno R135 dont le prix passe de 35 000 à 38 300 euros.

Combien coûte la Mégane E-TECH ?

Renault commercialise une Mégane électrique depuis le 15 février 2022. Le modèle d’entrée de gamme voit son prix augmenter de 3800 euros, soit une hausse de 11 %. Il faut donc débourser 39.000 euros pour l’acquérir. Les autres versions ne sont pas épargnées, Renault confirmant des hausses de 1300 euros (Techno Super Charge), 1510 eurios (Iconic Super et Optimum Charge) et 1800 euros (Équilibre, Évolution ER Super Charge et Techno Optimum).

Si ces augmentations risquent de refroidir les ardeurs, les consommateurs français peuvent toujours bénéficier du bonus écologique et de la prime à la conversion, des aides, qui leur permettent d’acquérir des voitures propres à moindre coût. Autre mesure incitative, les conducteurs de voitures électriques paieront les péages moins cher en 2023.