Waze pourrait bientôt repérer les cyclistes avant vous, grâce à une fonction cachée de Garmin

Des lignes de code repérées dans l’application Garmin Connect mentionnent un partage de position vers Waze. Le cycliste équipé d’une montre ou d’un compteur Garmin apparaîtrait alors sur l’écran de l’automobiliste avant même d’entrer dans son champ de vision. Reste à savoir qui le verra, sous quelle forme, et à quel prix.

Waze, qui cherche depuis longtemps à rendre la route plus sûre, pourrait bientôt afficher les cyclistes équipés d’un appareil Garmin.

Garmin prépare un pont entre ses appareils et Waze, l’application de navigation communautaire de Google. Le site Gadgets & Wearables a fouillé le code de Garmin Connect (version 5.31) et y a trouvé une fonction baptisée “Waze Location Sharing”. Ses intitulés restent sibyllins : partager sa position avec Waze, partager ses sorties avec Waze. Garmin n’a encore rien annoncé.

LiveTrack, la brique déjà en place

Garmin a déjà l’outil sous la main. LiveTrack diffuse en temps réel la position d’un sportif à une liste de contacts choisis, et la plupart des montres et compteurs de vélo Edge de la marque l’intègrent. Brancher ce flux sur Waze ferait de chaque cycliste équipé un point mobile sur la carte des conducteurs.

Deux scénarios se dessinent. Le premier afficherait le cycliste à tous les automobilistes à proximité. Le second limiterait le partage à quelques proches inscrits sur Waze, pour suivre une sortie dominicale en direct.

Le spectre des alertes à répétition

La forme de l’avertissement pose question. Une notification sonore à chaque vélo croisé saturerait vite l’habitacle sur une départementale prisée des clubs le dimanche matin. Waze connaît bien ce piège : ses alertes de ralentisseurs ont déjà exaspéré plus d’un conducteur sur les axes truffés de dos-d’âne.

Un simple pictogramme sur la carte serait plus discret, mais obligerait à quitter la route des yeux. L’équilibre s’annonce délicat pour une application qui empile déjà les avertissements.

Un enjeu de sécurité bien réel en France

Les chiffres donnent du poids au projet. Selon l’ONISR, 256 cyclistes ont perdu la vie sur les routes de métropole entre octobre 2025 et septembre 2026, soit 37 % de plus qu’en 2019. Hors agglomération, sur les départementales et les nationales, la mortalité des cyclistes a grimpé de 20 % en un an.

Garmin travaille déjà le sujet par l’autre bout : ses radars arrière Varia avertissent le cycliste qu’une voiture arrive dans son dos. Une passerelle avec Waze compléterait le dispositif en prévenant aussi celui qui tient le volant.

Une fonction payante, et pas avant le printemps ?

Depuis 2025, Garmin pousse son abonnement Connect+, qui réserve déjà LiveTrack+ (suivi par SMS, historique des sessions) aux abonnés. On imagine sans peine la passerelle Waze rejoindre cette offre premium.

Pour le calendrier, autoevolution juge un lancement d’ici la fin de l’année possible, mais peu probable. Le printemps et le retour des cyclistes sur les routes offriraient une fenêtre plus logique.

Source : autoevolution