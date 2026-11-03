Stocker l’énergie avec le SolarFlow 2400 Pro : les questions à se poser avant de profiter du Black Friday 

Le SolarFlow 2400 Pro de Zendure est une batterie domestique qui stocke l’énergie solaire ou l’électricité du réseau lorsqu’elle est la moins chère. Fonctionnement, compatibilité, capacités, rentabilité… Voici tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter !

Le 1er août dernier le tarif de l’électricité réglementé a augmenté de 2,5%, mais c’est maintenant alors que l’hiver approche que l’impact sur les factures va se faire sentir. Parallèlement, depuis 2025, on sait qu’il ne faut pas compter sur la revente de son surplus de production solaire, les tarifs de rachat s’étant totalement effondrés.

Dans ce contexte, stocker l’électricité produite pour la consommer au moment où l’on en a besoin apparaît comme la seule solution pour maîtriser sa facture. Encore faut-il choisir un système de stockage suffisamment intelligent pour optimiser autant votre production que votre consommation. Le SolarFlow 2400 Pro est le candidat parfait pour répondre à cette problématique. On vous dit pourquoi, en abordant toutes les questions que vous pourriez vous poser.

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🔋 Quelle est la capacité du SolarFlow 2400 Pro ?

La capacité du SolarFlow 2400 Pro est de 2,4 kWh. Pour vous donner un ordre d’idée, prenons l’exemple d’une télévision, d’un ordinateur portable et de quelques lampes dont la consommation atteindrait 200 W au total. La réserve du SolarFlow 2400 Pro pourrait les alimenter pendant environ douze heures.

Et si cette capacité ne suffit pas à couvrir tous vos besoins, vous pouvez ajouter jusqu’à cinq batteries Zendure AB3000L de 2,88 kWh chacune. Vous disposeriez alors de 5,28 kWh avec une première extension, et de 16,8 kWh si vous possédez les cinq. Ces modules se raccordent très facilement à votre installation pour augmenter progressivement votre réserve. Cela vous permet d’anticiper plus sereinement une éventuelle augmentation de vos besoins.

☀️ Combien de panneaux solaires faut-il pour en profiter ?

Deux panneaux solaires peuvent déjà fournir un surplus à stocker, à condition bien sûr de produire plus que ce que vos appareils consomment la journée. Leur nombre va donc dépendre de leur puissance, de leur exposition et des habitudes de votre foyer.

Le SolarFlow 2400 Pro peut accueillir jusqu’à 3 000 W de panneaux branchés directement. Et ses quatre régulateurs MPPT intégrés lui permettent, en gérant séparément les quatre entrées solaires, de tirer le meilleur parti de leur ensoleillement. Même s’ils sont orientés différemment.

Si vous possédez déjà une installation avec un onduleur, qui transforme l’électricité solaire pour alimenter votre maison, le SolarFlow 2400 Pro peut également en récupérer la production pour recevoir jusqu’à 1 800 W supplémentaires de production solaire. Notre guide des batteries AC et DC détaille ces options.

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⚡ Quelle puissance peut-il fournir au logement ?

Le SolarFlow 2400 Pro est réglé par défaut pour fournir jusqu’à 800 W au logement dans sa configuration prête à brancher, conformément à la réglementation française. Il couvre ainsi une partie de votre consommation. Si la batterie et les panneaux solaires ne fournissent pas assez de puissance, le réseau apporte le complément.

Si votre consommation est plus importante, sachez que cette puissance peut en réalité atteindre 2 400 W. Mais pour dépasser le réglage initial de 800 W, Zendure demande une vérification du circuit par un électricien qualifié, afin de s’assurer que le câblage et les protections sont adaptés. Une fois ce contrôle réalisé, vous pouvez demander l’augmentation de puissance dans l’application.

🔦 Peut-il alimenter des appareils pendant une coupure ?

Oui, pendant une coupure, le SolarFlow 2400 Pro peut alimenter des appareils branchés sur sa prise de secours jusqu’à 2 400 W au total en continu. Vous pouvez ainsi garder votre réfrigérateur ou votre box Internet en marche. Vous pouvez même installer une multiprise adaptée si vous souhaitez raccorder plusieurs équipements.

Pensez toutefois à vérifier la puissance au démarrage de vos appareils, qui peut parfois être supérieure à leur puissance habituelle (notamment pour les réfrigérateurs). La sortie peut supporter une pointe de 3 600 W pendant 200 millisecondes, ce qui peut faciliter certains démarrages.

🛠️ Quelles contraintes faut-il prévoir avant l’installation ?

Le SolarFlow 2400 Pro se branche directement sur une prise murale. Son installation est donc très facile, mais quelques vérifications s’imposent avant de choisir son emplacement définitif :

Pour relier la batterie au logement, vous devez utiliser une prise murale sur un circuit dédié, il n’est donc pas possible de la brancher sur une multiprise.

Le câble secteur fourni mesure 3 m . La batterie doit donc être suffisamment proche de la prise. Vérifiez aussi que les câbles de vos panneaux seront assez longs pour rejoindre ses entrées solaires.

. La batterie doit donc être suffisamment proche de la prise. Vérifiez aussi que les câbles de vos panneaux seront assez longs pour rejoindre ses entrées solaires. Le Wi-Fi 2,4 GHz doit s’étendre jusqu’à l’emplacement que vous aurez choisi pour que vous puissiez profiter des fonctions connectées du SolarFlow 2400 Pro.

doit s’étendre jusqu’à l’emplacement que vous aurez choisi pour que vous puissiez profiter des fonctions connectées du SolarFlow 2400 Pro. Le bloc pèse 27,8 kg, et l’ensemble, avec les cinq batteries, peut atteindre 159,3 kg (hors panneaux et supports). Si vous choisissez de la placer sur un balcon, vérifiez impérativement la charge admissible et les autorisations de votre copropriété.

🔌 Peut-on l’utiliser sans panneaux solaires ?

Tout à fait. Le SolarFlow 2400 Pro peut se recharger directement sur le réseau électrique. Vous pouvez donc l’utiliser même si votre logement n’est pas équipé de panneaux solaires.

Le principe consiste à acheter de l’électricité pendant les heures creuses puis à utiliser votre réserve pendant les heures pleines. Comme nous l’expliquons dans notre dossier sur les batteries domestiques sans panneaux solaires, l’intérêt de cette installation va surtout dépendre de votre contrat.

Ainsi, si vous avez l’option Tempo d’EDF, votre SolarFlow 2400 Pro peut se charger en heures creuses pour limiter vos achats d’électricité pendant les heures pleines, lorsque le kWh coûte beaucoup plus cher.

Si vous ne prévoyez pas d’installer de panneaux solaires prochainement, le SolarFlow 2400 AC+ est toutefois un choix plus économique. Il se recharge lui aussi sur le réseau, mais n’intègre pas les quatre entrées MPPT du SolarFlow 2400 Pro, qui servent à brancher directement des panneaux solaires.

💶 Combien peut-on réellement économiser ?

Pour calculer vos économies, tout dépend de votre production solaire, de votre consommation et de votre contrat d’électricité ! Plus vous utilisez le surplus de vos panneaux, moins vous avez besoin d’acheter d’électricité sur le réseau.

Dans notre article consacré au partenariat avec Sobry, Zendure annonçait, à titre d’exemple, jusqu’à 625 € d’économies par an. Cette estimation concerne une maison équipée de panneaux solaires, consommant 6 000 kWh par an, avec un SolarFlow 2400 Pro accompagné de deux batteries AB3000L et un abonnement aux tarifs variables de Sobry.

Sans panneaux, l’intérêt repose sur l’écart entre le prix de l’électricité achetée pour charger la batterie et celui des achats qu’elle permet d’éviter ensuite. C’est pour cela que le choix du contrat est essentiel.

Avec Tempo par exemple, le kWh coûte 0,1356 € TTC en heures creuses d’un jour bleu, contre 0,7295 € TTC en heures pleines d’un jour rouge. Entre ces deux extrêmes le prix est donc 5,4 fois plus élevé ! Charger pendant les périodes les moins chères peut ainsi limiter vos achats aux heures les plus coûteuses.

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Le SolarFlow 2400 Pro bénéficie du système de gestion intelligente de l’énergie HEMS développé par Zendure. Parmi ses différents modes de fonctionnement figure ZENKI, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle ZENKI AI pour déterminer les moments les plus opportuns pour charger la batterie ou restituer l’énergie stockée. Pour cela, il prend en compte vos habitudes de consommation, les prévisions météorologiques et les tarifs de votre contrat d’électricité.

Si une journée ensoleillée est prévue, le système peut ainsi conserver de la place dans la batterie pour accueillir le surplus de production solaire. À l’inverse, avant une période où l’électricité coûte cher, il peut anticiper une recharge au tarif le plus avantageux. Avec le mode ZENKI, votre batterie optimise automatiquement son fonctionnement pour vous aider à réaliser des économies !

Pour profiter de ce pilotage intelligent, l’installation d’un compteur électrique compatible avec la gamme SolarFlow est indispensable. Par ailleurs, pour que ZENKI puisse récupérer les prix de votre offre à tarification dynamique, vous devez connecter votre fournisseur compatible dans l’application Zendure et autoriser l’accès aux données tarifaires. Notre article sur le fonctionnement de ZENKI vous donnera davantage de précisions.

📊 Un compteur intelligent est-il indispensable ?

Non, si vous souhaitez simplement programmer des horaires de charge et fixer la puissance fournie par le SolarFlow 2400 Pro, vous n’êtes pas obligé de vous équiper du compteur intelligent.

Toutefois, il est particulièrement utile pour adapter automatiquement la puissance fournie par la batterie aux besoins du logement. Zendure a conçu des Smart Meter, des boîtiers à installer directement dans le tableau électrique.

Ces derniers mesurent l’électricité qui entre dans le logement et celle qui repart vers le réseau, puis transmettent ces informations au système pour qu’il ajuste sa puissance. Certains modèles Shelly et Everhome sont également compatibles.

🌦️ Peut-il rester dehors, même en hiver ?

Oui, le SolarFlow 2400 Pro est adapté à un usage extérieur. Son indice IP65 le protège contre la poussière et les éclaboussures d’eau. Prévoyez néanmoins un emplacement abrité du soleil et de la pluie, et avec suffisamment d’espace autour pour qu’il puisse évacuer la chaleur qu’il produit. Attention, l’appareil ne doit surtout pas être immergé et sa prise de secours doit rester protégée.

Zendure annonce un fonctionnement allant de -20 °C à +55 °C. En effet lorsque les cellules sont trop froides le chauffage intégré les réchauffe avant même d’autoriser leur recharge. Cette précaution évite de les abîmer, car les charger sous 0 °C peut provoquer des dégradations.

⏳ Quelle durée de vie peut-on attendre de la batterie ?

Zendure garantit son SolarFlow 2400 Pro pendant 10 ans et annonce plus de 6 000 cycles. Mais votre batterie pourrait durer bien plus longtemps. Tout dépend de votre utilisation, notamment du nombre de cycles de charge et de décharge, mais aussi des températures auxquelles elle est exposée. Grâce à ses cellules LiFePO4 (lithium fer phosphate), elle est conçue pour durer.

Pour préserver ces cellules, le BMS, le système électronique de surveillance, contrôle en permanence la tension, la température et le courant. La gestion du SoC, c’est-à-dire le niveau de charge, permet d’éviter les décharges trop profondes. Enfin, le dispositif ZenGuard renforce la sécurité grâce à une surveillance à distance et un système d’extinction par aérosol en cas d’anomalie thermique grave.

Notre dossier sur les batteries solaires en extérieur explique également comment les températures peuvent affecter la durée de vie des cellules.

⚖️ SolarFlow 2400 Pro ou SolarFlow 2400 AC+, lequel choisir ?

Le SolarFlow 2400 Pro et le SolarFlow 2400 AC+ stockent tous deux 2,4 kWh. Pour les départager, le plus simple est de partir de votre situation :

Vous achetez panneaux et batterie en même temps : le SolarFlow 2400 Pro vous permet de raccorder les panneaux directement aux entrées solaires.

: le vous permet de raccorder les panneaux directement aux entrées solaires. Vous avez déjà des panneaux solaires : le SolarFlow 2400 AC+ récupère leur surplus d’électricité depuis le circuit électrique de la maison. Vous ajoutez ainsi une batterie sans modifier votre installation.

: le récupère leur surplus d’électricité depuis le circuit électrique de la maison. Vous ajoutez ainsi une batterie sans modifier votre installation. Vous n’avez pas de panneaux : les deux modèles peuvent se charger sur le réseau pour profiter des heures creuses. Les entrées solaires du SolarFlow 2400 Pro seront surtout utiles si vous envisagez d’y brancher des panneaux plus tard. Si cela ne fait pas partie de vos projets, le SolarFlow 2400 AC+ sera parfaitement adapté.

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À lire également : notre test du SolarFlow 2400 AC+



Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.