Android Auto : Google cache un mode clair, des vidéos YouTube et des widgets dans votre voiture

Votre tableau de bord Android Auto n’a presque pas changé depuis des années, et Google prépare pourtant sa plus grosse refonte. Dans la dernière version du code, un détail inattendu vient de surgir : un thème clair pensé pour accompagner la nouvelle interface. Écrans ronds, vidéos YouTube, widgets, fonds d’écran partagés avec votre téléphone : les indices s’accumulent.

Android Auto 18.1 vient d’être décortiquée par les spécialistes de l’APK, et elle confirme que la refonte baptisée Cielo avance. Selon autoevolution, le code mentionne un mode clair, repéré pour l’instant sur les smartphones Samsung. Google n’a rien annoncé officiellement, il s’agit donc d’indices tirés du code, pas de fonctions confirmées.

Un mode clair en plus du mode sombre

Les références trouvées dans l’application évoquent un thème clair développé en parallèle de Cielo. Rien n’indique qu’il soit limité aux Samsung : les Google Pixel et d’autres modèles Android sont logiquement concernés. Google semble vouloir proposer les deux ambiances, avec un choix laissé au conducteur.

Une interface qui épouse enfin tous les écrans

Cielo doit mieux exploiter la surface disponible, quelle que soit la forme de la dalle. L’exemple cité est l’écran circulaire des MINI, que Google Maps pourrait occuper en entier. Le code révèle aussi de nouvelles polices et des animations plus fluides, déjà présentes dans cette version 18.1. Si vous hésitez encore sur la compatibilité de votre voiture, notre guide complet sur Android Auto fait le point sur les véhicules concernés.

Fonds d’écran, vidéos et widgets

C’est le chapitre le plus alléchant. D’après les éléments relevés dans le code :

Fonds d’écran : celui de votre téléphone pourrait s’afficher aussi sur l’écran de la voiture.

celui de votre téléphone pourrait s’afficher aussi sur l’écran de la voiture. YouTube : lecture en Full HD à 60 images par seconde selon le véhicule, uniquement à l’arrêt. Un mode audio permettrait de poursuivre l’écoute en roulant, et un abonnement YouTube Premium serait requis.

lecture en Full HD à 60 images par seconde selon le véhicule, uniquement à l’arrêt. Un mode audio permettrait de poursuivre l’écoute en roulant, et un abonnement YouTube Premium serait requis. Widgets : à terme, ceux des applications Android compatibles pourraient trouver leur place. Leur présence dès le lancement reste incertaine.

L’écran adopterait des panneaux flottants : Google Maps en arrière-plan, la carte multimédia en surimpression, et sur la droite des widgets pour la météo, l’horloge ou l’agenda.

Quand pourra-t-on en profiter ?

Google n’a communiqué aucune date. L’auteur de l’article anticipe une bêta fin 2026 pour les plus impatients, une version de production au premier trimestre 2027, puis un déploiement plus large à l’été. Il s’agit d’une estimation, qui peut bouger. Pour suivre l’avancée du chantier, notre point sur Android Auto 18.0 et 18.1 détaille les premières pièces de Cielo déjà présentes dans l’application.

Source : autoevolution, qui s’appuie sur le teardown d’Android Auto 18.1 publié par 9to5Google.