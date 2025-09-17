Une nouvelle fonction Google Maps pour ne plus perdre le GPS dans les tunnels, voici comment l’activer

Il arrive parfois qu’en plein trajet, Google Maps perde le signal GPS. Cette coupure est particulièrement gênante dans des zones comme les tunnels, où l’on craint vite de rater une sortie ou de se tromper de route. Bonne nouvelle : une solution existe désormais pour éviter ce type de problème.

Android enrichit Google Maps avec le Bluetooth et les notifications Live Updates

Pour pallier les pertes de signal, Google a intégré une nouvelle option à son application de navigation. Désormais, lorsque le GPS décroche, Google Maps peut utiliser les balises Bluetooth installées dans de nombreux tunnels. Ces balises, appelées beacons, permettent de continuer la navigation sans interruption. L’utilisateur reste guidé même quand les satellites ne sont plus accessibles.

Comment activer ce système ?

La démarche est très simple. Il suffit de mettre l’application à jour, puis d’ouvrir les paramètres de navigation. Dans la section « Options de conduite », une nouvelle fonction intitulée « Tunnel Bluetooth beacon » apparaît. En l’activant, la navigation se poursuit normalement, même sous terre.

Il faut toutefois noter que cette nouveauté est pour l’instant réservée aux smartphones Android. Les iPhone n’y ont pas accès, car Apple limite l’usage du Bluetooth en arrière-plan, ce qui bloque l’exploitation de cette fonctionnalité.

Ce n’est pas la seule nouveauté du côté d’Android

Le système prépare également l’arrivée d’Android 16, qui apporte une fonction appelée Live Updates. Celle-ci sera directement intégrée à Google Maps et rendra l’expérience encore plus pratique.

Concrètement, cette option permet de suivre un trajet en temps réel sans avoir besoin de garder l’application ouverte. Même si l’on retourne à l’écran d’accueil ou que l’on utilise une autre application, une notification dynamique affichera les informations essentielles : distance restante, direction à prendre et temps de trajet. La progression s’affichera sous forme de barre, ce qui simplifie la consultation rapide.

Cette fonction rappelle les activités en direct d’iOS, mais elle est adaptée à l’écosystème Android. Elle ne s’applique cependant qu’aux actions limitées dans le temps, comme une navigation ou un suivi d’itinéraire précis.

Avec ces deux nouveautés, Google Maps devient plus fiable dans les environnements compliqués, comme les tunnels, et plus pratique à utiliser au quotidien grâce aux notifications enrichies. Les conducteurs bénéficient ainsi d’une meilleure continuité de service et d’un confort d’utilisation renforcé.

