Google Maps : cette fonction cachée vous permet d’économiser du carburant

Google Maps propose une fonctionnalité qui permet de privilégier les itinéraires les plus économes en carburant. Une option pratique pour réduire ses dépenses alors que le gazole et l’essence atteignent des prix démentiels. Voici comment l’activer.

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Pour dépenser moins d’argent à la pompe, vous pouvez compter sur Google Maps. L’application de cartographie propose une option très pratique qui permet de privilégier les itinéraires économes en carburant. Le GPS croise plusieurs données, notamment la consommation moyenne de carburant ou d’énergie dans votre région, l’inclinaison des pentes sur le trajet, les tendances de circulation en accordéon ainsi que le type de chaussée empruntée.

En plus de ces critères visant à estimer la consommation de carburant, Google Maps tient compte du trafic en temps réel, de la simplicité de l’itinéraire et des conditions de circulation pour déterminer le meilleur parcours.

Comment privilégier l’itinéraire le plus économe en carburant sur Google Maps ?

Avant toute chose, commencez par renseigner le type de moteur de votre véhicule, si ce n’est pas déjà fait. Pour cela :

Lancez Google Maps .

. Appuyez sur votre photo de profil.

Rendez-vous dans Paramètres > Vos véhicules .

. Sélectionnez ensuite la bonne motorisation : essence, diesel, hybride ou électrique.

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Cette étape est essentielle, car Google Maps adapte ses recommandations en fonction de la motorisation du véhicule. “L’économie en carburant relative des véhicules diesel est généralement plus importante sur l’autoroute. Les véhicules hybrides et électriques ont tendance à offrir une plus grande efficacité lors des trajets en ville et sur les routes vallonnées, où ils peuvent bénéficier du freinage régénératif”, souligne le géant de la navigation sur une page d’assistance.

Une fois chose faite, assurez-vous que l’option est bien activée :

Ouvrez les Paramètres > Navigation .

. Identifiez la section Options d’itinéraire .

. Activez la fonction Privilégier les itinéraires économes en carburant.

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Google Maps prendra désormais en compte cette préférence dans le calcul de vos trajets et vous proposera, lorsqu’il en existe, des itinéraires moins gourmands en carburant ou en énergie. L’application privilégie le trajet le plus économe lorsque son heure d’arrivée est sensiblement la même que celle de l’itinéraire le plus rapide.

Si les économies potentielles sont trop faibles ou si le détour rallonge considérablement le temps de parcours, Google Maps affiche les gains estimés pour chaque itinéraire afin de vous permettre de les comparer et de choisir en connaissance de cause.