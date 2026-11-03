Jerry rêvait de jouer à GTA 6 : il décède trois semaines avant sa sortie

Jerry Fort ne pourra malheureusement jamais jouer à GTA 6. Atteint d’une maladie pulmonaire interstitielle, ce fan de jeux vidéo avait ému la communauté qui s’était mobilisée pour couvrir les frais liés à sa greffe. Il est finalement décédé trois semaines avant la sortie du titre qu’il espérait tant découvrir.

© Montage Tom’s Guide

Jerry Fort souffrait d’une maladie pulmonaire interstitielle depuis l’âge de 17 ans. Sur son lit d’hôpital, il avait publié une vidéo en août dernier dans laquelle il partageait son impatience à l’idée de découvrir GTA 6, fustigeant les retards de Rockstar. La séquence, devenue virale, avait ému les internautes qui s’étaient empressés d’alimenter sa cagnotte visant à financer sa greffe et sa convalescence.

Plus de 96 000 $ ont été récoltés, dépassant largement l’objectif initial de 15 000 $. La greffe a eu lieu en septembre, mais le jeune homme a développé dans la foulée une grave infection. Face à ses très minces chances de survie, les médecins ont proposé de passer aux soins palliatifs. Jerry a toutefois choisi de poursuivre les traitements, restant sous assistance respiratoire et vasculaire.

Jerry voulait vivre jusqu’à la sortie de GTA 6, mais la maladie en a décidé autrement

Son état a continué de se dégrader. Le 28 octobre, il a finalement fait savoir à ses proches qu’il était prêt à arrêter le combat. Une nouvelle infection s’est déclarée la nuit suivante et Jerry est finalement décédé le lendemain à l’âge de 25 ans. Dans une vidéo publiée sur TikTok, sa sœur a exprimé sa profonde gratitude envers les personnes qui l’ont soutenu dans son combat contre la maladie : “Merci à tous d’avoir rendu ses derniers mois si beaux”.

La triste nouvelle intervient seulement trois semaines avant le lancement de GTA 6. Créateur de contenu, Jerry avait promis de streamer le jeu en direct si son était le lui permettait. “Il était tellement heureux. Il avait l’impression que ses rêves devenaient réalité et voulait vous rendre tout ce que vous lui aviez donné“, raconte sa sœur, très émue.

En dehors de sa passion pour les jeux, Jerry espérait également faire écouter sa musique au plus grand nombre. “Tout ce qu’il voulait, c’était faire connaître sa musique, être reconnu et que les gens entendent sa voix.” Sa famille prévoit désormais d’organiser un lâcher de ballons en son hommage.