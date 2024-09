Wero, la riposte des banques face à Apple Pay et Google Pay

Copyright Wero

Vous connaissez déjà peut-être Paylib. Il s’agit d’une solution qui permet de réaliser des petits virements entre particuliers sans avoir à saisir son IBAN, et qui propose aussi le paiement sans contact.

Depuis sa création, Paylib a obtenu des partenariats avec les plus grandes banques françaises et ses fonctionnalités sont maintenant incluses dans la plupart des applications desdites banques (plus besoin de télécharger l’app Paylib séparément).

Après des années de bons et loyaux services, Paylib devient Wero. Le changement sera effectif ces jours-ci. Outre le changement de nom, cela permettra la mise en place de fonctionnalités plus avancées. De quoi concurrencer directement les services Apple Pay disponibles sur iPhone et Google Pay sous Android.

Que va proposer Wero et pourquoi c’est intéressant ?

Tout comme Paylib avant lui, Wero va proposer le paiement direct entre particuliers si votre banque est partenaire. Dans un premier temps, sachez que si vous avez Paylib et que vous passez à Wero les deux services sont compatibles et cela ne vous empêchera pas de faire vos transferts, que votre contact soit chez l’un ou l’autre.

De plus, Wero permettra, comme le proposait Paylib de numériser votre carte bancaire et de réaliser vos paiements depuis votre application mobile (smartphone équipé d’une puce NFC). Pour les magasins qui n’acceptent normalement pas la carte bancaire, car ils n’ont pas de terminal adapté, un système de QR code pourra être mis en place pour les paiements par carte.

La grande différence à noter pour le futur est au niveau des possesseurs d’iPhone. En effet, jusqu’à présent, la digitalisation des moyens de paiement ne pouvait passer que par Apple Pay (et Apple Wallet). Or avec l’arrivée du DMA, le Digital Markets Act Européen, cette mainmise sur les paiements mobiles de la marque à la pomme prend fin. Le DMA force en effet Apple à ouvrir l’accès à la puce NFC de ses smartphones.

Outre cela, Wero sera toujours partenaires des plus grandes banques françaises, les mêmes que Paylib c’est dire : le Crédit Agricole, la BNP, le Crédit Mutuel (ainsi que Bretagne et Sud-ouest), le CIC, la Banque Populaire, BPCE (Banque Populaire Caisse d’épargne), la Banque Palatine, le Crédit Coopératif, Hello Bank, ING, La Banque Postale, LCL ou la Société Générale.

À cela s’ajoutent des banques européennes. En effet, Wero est porté non seulement par le même consortium que Paylib mais aussi par des banques situées en Belgique et en Allemagne.

À long terme, le but est de permettre des paiements et virements entre banques européennes de façon gratuite et instantanée, comme Paylib le proposait déjà en France.

Le calendrier de déploiement de Wero est le suivant :

septembre/octobre 2024 lancement de l’application en remplacement de Paylib

2025 : intégration dans le e-commerce

2026 : déploiement en magasins physiques

Notez que Paylib continuera de fonctionner en parallèle de Wero jusqu’au premier trimestre 2025.