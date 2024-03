WhatsApp : cette fonction essentielle pour les messages vocaux arrive enfin sur Android

Depuis un an, il est possible de transcrire à l’écrit les messages vocaux que vous recevez sur la version iOS de WhatsApp. Bonne nouvelle, cette fonctionnalité pratique devrait enfin débarquer sur la déclinaison Android de la messagerie. Des indices ont été découverts dans la mouture bêta de l’application.

Les messages vocaux sont utilisés à foison sur les applications de messagerie. Mais certains utilisateurs ne les apprécient guère. Trop longs à écouter, présence de détails superflus, absence d’esprit de synthèse… Autant de points de crispation pour les destinataires qui préfèrent largement lire des messages plutôt que d’avoir à les écouter. Pour éviter les frustrations, Meta a mis au point une option diablement pratique il y a un an.

L’entreprise a introduit la transcription des messages audio sur WhatsApp exclusivement sur les iPhone. Une telle option manque ainsi encore à l’appel sur la version Android de l’app. Mais selon The SpAndroid, son déploiement ne saurait tarder. En analysant la dernière bêta de l’application (WhatsApp 2.24.7.7), le leaker a découvert que la fonctionnalité était en cours de développement.

WhatsApp sur Android : la transcription des messages vocaux est enfin en développement

On ignore encore toutefois quand elle sera déployée en version stable. “Pour activer les transcriptions, 150 Mo de nouvelles données d’application seront téléchargées”, peut-on notamment lire dans le rapport. Autrement dit, il faudra récupérer 150 Mo de données pour activer cette option très attendue.

Cette nouvelle fonctionnalité exploitera le système de reconnaissance vocale de votre smartphone pour fournir des transcriptions cryptées de bout en bout, ajoute notre informateur. Votre confidentialité sera ainsi préservée même lorsque vos messages vocaux seront transformés en texte. A noter qu’une telle fonction existe déjà sur Google Messages et sur Telegram. Sur cette dernière, les utilisateurs non premium ont seulement accès à quelques transcriptions gratuites.

Pour rappel, il est possible depuis plusieurs années d’accélérer les messages vocaux sur WhatsApp. Un moyen de gagner du temps lorsque vous êtes pressés. L’application prend en charge trois vitesses de lecture : 1x, 1,5x et 2x. Plus récemment, la messagerie a introduit les messages vocaux éphémères. Ces derniers s’effaceront automatiquement une fois qu’ils auront été consultés.