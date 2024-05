WhatsApp : fini les messages coupés, place aux statuts vocaux d’une minute 

Bonne nouvelle pour les fans de messages vocaux, WhatsApp déploie une fonctionnalité très attendue : la possibilité d’enregistrer et de partager des notes vocales allant jusqu’à une minute dans vos statuts. Fini les messages coupés et les frustrations.

Avis aux adeptes des messages vocaux sur WhatsApp, l’application vient de doubler la durée limite de ces messages audio partagés dans les statuts, passant de 30 secondes à une minute entière. Fini les coupures intempestives et les messages tronqués, place aux enregistrements plus complets et aux partages d’idées plus fluides.

WhatsApp permet désormais d’enregistrer et de partager des notes vocales allant jusqu’à une minute dans les statuts

Sur WhatsApp, les messages audio partagés dans les statuts, aussi appelés statuts vocaux, sont de courts enregistrements audio que vous pouvez publier pour partager vos pensées, vos humeurs ou vos anecdotes avec vos contacts.

Jusqu’à présent, la durée des notes vocales dans les statuts WhatsApp était limitée à 30 secondes. Cela obligeait souvent à découper les messages en plusieurs parties. Plus besoin de découper son message en plusieurs clips courts pour raconter une anecdote ou partager une réflexion donc, il est possible de capturer son message en une seule prise, sans sacrifice sur la richesse du contenu.

Si WhatsApp n’est pas « le pionnier » des statuts, avec des outils parfois plus sophistiqués sur des plateformes comme Instagram ou Snapchat, la tendance est clairement à l’amélioration sur l’appli de messagerie.

Attention toutefois, comme le précise WABetaInfo, site spécialisé dans les actualités WhatsApp, cette fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement et n’est pas encore disponible pour tous (elle a été repérée sur les versions bêtas 24.10.10.74 d’iOS et 2.24.7.6 sur Android). Si vous avez installé la dernière mise à jour de l’application sur votre appareil Android ou iOS et que vous ne voyez pas encore l’option, pas de panique, la mise à jour est progressive et devrait être accessible à tous d’ici quelques jours.

De la même manière, nous avons remarqué que, pour écouter des statuts vocaux de plus de 30 secondes, vos contacts devront également avoir mis à jour leur application WhatsApp vers la dernière version. Si vous envoyez un message vocal d’une minute à un contact qui n’a pas encore la mise à jour, il ne pourra écouter que les 30 premières secondes.