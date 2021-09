WhatsApp : les modérateurs peuvent lire vos messages

Les modérateurs de WhatsApp peuvent lire vos messages et voir les photos et vidéos que vous envoyez avec le service de messagerie instantanée. Selon un nouveau rapport de ProPublica, les modérateurs ont accès au contenu signalé par les utilisateurs.

WhatsApp n’est peut-être pas le service de messagerie impénétrable que Facebook annonce. En 2018, Mark Zuckerberg assurait que : « nous ne voyons aucun contenu dans WhatsApp, il est entièrement chiffré ». D’ailleurs, WhatsApp promet un transfert sécurisé de votre historique de conversations d’iOS vers Android en toute sécurité.

WhatsApp – Crédit : Mika Baumeister / Unsplash

Finalement, la confidentialité absolue des utilisateurs de WhatsApp ne serait pas toujours respectée. Un rapport détaillé de ProPublica détaille comment WhatsApp dispose d’un système de surveillance et partage des informations personnelles avec les procureurs.

Plus de 1000 modérateurs vérifient des millions de messages chaque semaine

Les modérateurs de WhatsApp peuvent lire vos messages quand un autre utilisateur les signale. Comme l’a expliqué ProPublica, plus de 1000 modérateurs contractuels utilisent un logiciel de Facebook. Ils vérifient ainsi des millions de messages privés, de photos et de vidéos chaque semaine. Ce contenu a d’abord été signalé par les utilisateurs de l’application de messagerie, puis filtré par les systèmes d’intelligence artificielle.

En moins d’une minute, les modérateurs évaluent n’importe quel contenu. Cela peut être du spam, de la fraude, de la pédopornographie et des complots terroristes. Après cette évaluation, les modérateurs peuvent bannir le compte, mettre l’utilisateur sous surveillance ou ne rien faire du tout. D’ailleurs, Apple a récemment annoncé vouloir détecter sur les iPhone les photos d’abus sexuels sur des enfants. Mais alors, qu’en est-il du chiffrement de bout en bout de WhatsApp sur lequel Facebook mise autant ? Avec un chiffrement de bout en bout, seuls le destinataire et l’expéditeur doivent avoir accès au contenu des messages échangés.

Vos messages les plus récents sont partagés avec WhatsApp quand un utilisateur vous signale

Dans les conditions d’utilisation de l’application, WhatsApp explique que « les messages les plus récents » du groupe ou de l’utilisateur signalé sont partagés. Les « informations sur vos interactions récentes avec l’utilisateur signalé » le sont également. Cependant, WhatsApp ne précise pas si cela comprend les numéros de téléphone, les photos de profil, les adresses IP, les comptes Facebook et Instagram liés, etc. Quels que soient les paramètres de confidentialité que vous avez sélectionnés, WhatsApp peut récupérer vos métadonnées.

De plus, ProPublica a aussi rapporté que des données WhatsApp ont été partagées avec des procureurs pour monter un dossier contre un employé du département du Trésor des États-Unis. Ce dernier avait divulgué des documents confidentiels à BuzzFeed News.

Comment WhatsApp déchiffre-t-il les messages pour les lire ?

Quoi qu’il en soit, WhatsApp qui aurait bientôt une application native pour iPad n’a pas clairement expliqué comment il déchiffre les messages des utilisateurs pour les faire vérifier par les modérateurs. Le contenu est peut-être copié-collé quand un utilisateur le signale, mais nous ne pouvons pas le confirmer.

À ce sujet, Facebook a déclaré à nos confrères de Gizmodo que WhatsApp peut lire les messages puisqu’ils sont considérés comme étant des messages directs entre l’utilisateur qui a signalé et les modérateurs de l’application. De plus, les utilisateurs sont conscients que les informations sont partagées quand elles sont signalées. Ainsi, Facebook estime que ce partage d’informations personnelles n’interfère pas avec le chiffrement de bout en bout de WhatsApp.

Source : Gizmodo