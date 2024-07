Windows 11 24H2 : la mise à jour majeure arrive bientôt, voici quand

Windows 11 24H2 sera la prochaine grosse mise à jour du système d’exploitation de Microsoft. Déjà disponible en version préliminaire et sur les PC Copilot+, cette version majeure sera déployée en version stable avant la fin de l’année en cours.

On pensait découvrir Windows 12 cette année. Finalement, Microsoft a du retard à l’allumage et se contentera de lancer Windows 11 24H2 dans le grand bain. Accessible en version préliminaire pour les Insiders, cette nouvelle mouture est même déjà effective sur les PC Copilot+ commercialisés depuis peu. Mais quand arrivera-t-elle chez l’ensemble des utilisateurs ?

Windows 11 24H2 sera disponible en version stable au 4e trimestre

La fenêtre de sortie vient tout juste de s’éclaircir. Dans un document officiel, Microsoft précise que la version stable sera disponible “sur tous les appareils plus tard cette année”. Si le géant ne donne pas d’indication claire sur le mois et la date de sortie de 24H2, on a désormais la confirmation qu’elle arrivera comme prévu au cours du quatrième trimestre 2024. Cette nouvelle mouture réserve un paquet de nouveautés.

Si vous êtes équipés d’un PC Copilot+ doté d’un NPU, vous aurez notamment accès à des fonctionnalités exclusives assistées par l’IA. En l’occurrence, Cocreator vous permettra de générer et d’éditer des images dans Paint et Photos. Live Captions sera capable de traduire des conversations ou encore des conférences en temps réel. Windows Studio Effects bonifiera vos appel vidéo, notamment en maintenant le contact visuel avec votre interlocuteur. En revanche, la fonction de mémoire photographique Recall est pour le moment inaccessible.

L’ensemble des utilisateurs aura également droit à des nouveautés notables qui devraient bonifier leur expérience sur Windows 11. Voici les fonctionnalités introduites par 24H2 :

Mode d’économie d’énergie amélioré

Arrivée de la Commande Sudo

Nouveaux formats de compression pour l’Explorateur de fichiers

Prise en charge du WiFi 7 et de l’USB 4

Fonds d’écran HDR

Déploiement de Rust pour booster les performances et renforcer la sécurité

Nouveau volet de paramètres rapides

A partir de cette version, les mises à jour cumulatives s’installeront plus rapidement grâce au nouveau système de points de contrôle.