Windows 11 : une mise à jour majeure arrive pour le jeu vidéo sur PC, voici les détails

Microsoft dévoile une mise à jour pour Windows 11 24H2 visant à transformer le gaming sur les PC ARM. Avec des innovations comme Prism, un émulateur pour jeux x86, et des solutions anti-triche renforcées, elle promet une expérience de jeu plus complète, sécurisée. Mais qu’en est-il vraiment ?

Cette semaine, Microsoft a lancé la mise à jour Windows 11 version 24H2, apportant une série d’améliorations pour les PC équipés de processeurs Arm, notamment ceux de la fameuse gamme Copilot+.

Jouez à plus de jeux avec Prism, le point fort de la mise à jour

L’une des innovations majeures de cette mise à jour est l’introduction de Prism, un émulateur qui permet de faire tourner des applications et des jeux initialement conçus pour les architectures x86 et x64 sur des appareils équipés de processeurs Arm. Prism agit en arrière-plan pour convertir le code x86 ou x64 en instructions compatibles avec Arm64, sans nécessiter d’intervention de la part des développeurs.

Pourquoi est-ce important ? La majorité des jeux actuels sont développés pour des architectures x86 ou x64. Prism rend donc possible l’exécution de ces jeux sur des appareils Arm, élargissant ainsi l’accès à une vaste bibliothèque de titres. Cette innovation permet non seulement d’améliorer la compatibilité des jeux, mais elle ouvre également la voie à une meilleure utilisation des PC Arm pour des tâches intensives comme le gaming.

Pour illustrer l’efficacité de Prism, Microsoft a publié une vidéo démontrant Baldur’s Gate 3 fonctionnant sur un PC Qualcomm Snapdragon X. Bien que les performances ne soient pas encore au niveau des PC traditionnels, cette démonstration montre que les jeux lourds peuvent être joués de manière fluide sur des appareils Arm, offrant une expérience de jeu satisfaisante.

À lire : Les PC Copilot+ promettent de meilleures performances en jeu, mais il y a un hic

Sécurité renforcée avec la prise en charge des anti-triche

Autre excellente nouvelle pour les joueurs : les principaux logiciels anti-triche seront désormais compatibles avec Windows on ARM. Microsoft assure la prise en charge de Easy Anti-Cheat, Wellbia, et surtout de BattlEye, une solution anti-triche incontournable dans de nombreux jeux compétitifs. Mais il y a aussi Denuvo dans la liste, ce qui n’est pas forcément une bonne chose.

Malgré tout, et grâce au support de BattlEye, des titres populaires comme Rainbow Six Siege deviendront entièrement jouables sur les machines ARM. Vous pourrez ainsi affronter vos amis en toute sécurité et dans un environnement de jeu équitable, sans vous soucier des tricheurs.

La mise à jour Windows 11 24H2 introduit également une nouvelle technologie appelée Automatic Super Resolution (AutoSR). AutoSR permet d’améliorer la qualité graphique des jeux en augmentant automatiquement la résolution des images affichées (comme le DLSS). Cela signifie que les jeux peuvent bénéficier d’une meilleure qualité visuelle sans nécessiter de modifications de la part des développeurs.

Plus d’infos ici.

Points clés :