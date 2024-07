A partir de Windows 11 24H2, les mises à jour s’installeront plus rapidement

L’installation des mises à jour de Windows 11 sera bientôt plus rapide. Microsoft va utiliser des points de contrôle qui vous permettront de faire des économies de temps, de bande passante et de stockage. On vous explique.

Windows 11 24H2 sera la prochaine version majeure du système d’exploitation. Attendue pour la fin de l’année, cette nouvelle mouture permettra d’apporter de nombreuses nouveautés. Dans un post de blog, Microsoft vient notamment de revenir en détail sur l’une d’entre elles. A partir de 24H2, le système d’exploitation introduira les mises à jour cumulatives de point de contrôle, lesquelles vous permettront de gagner un temps précieux.

Il faut revenir sur le fonctionnement initial pour comprendre où Microsoft veut en venir. Les mises à jour de Windows 11 sont construites de manière cumulative à partir du moment où une nouvelle version de Windows a été “publiée en production”. “Ces mises à jour mensuelles incluent toutes les modifications depuis RTM sous la forme de différentiels binaires calculés à partir de la version initiale de ces binaires”, explique le géant de Redmond.

Windows 11 24H2 : des mises à jour plus rapides, enfin !

A partir de la future version 24H2, déjà disponible sur les PC Copilot+ et pour les Insiders, vous obtiendrez des fonctionnalités et des améliorations de sécurité via plusieurs incrémentiels plus petits. Ces derniers contiendront uniquement les modifications faites depuis la mise à jour cumulative du point de contrôle précédent. Autrement dit, Microsoft modifiera les packages de mise à jour de manière à ce qu’ils contiennent uniquement les nouveautés.

Ce système permet d’économiser du temps, de la bande passante et de l’espace de stockage. Ce processus pourra se répéter plusieurs fois et générer plusieurs points de contrôle. “La pile de maintenance Windows 11, version 24H2 peut fusionner tous les points de contrôle et télécharger et installer uniquement le contenu manquant sur l’appareil”, explique l’éditeur.

Les prochaines mises à niveau de l’OS prendront donc moins de temps, ce qui n’est pas négligeable. Pour rappel, Microsoft propose désormais une nouvelle manière d’installer Windows 11 24H2 via des ISO.