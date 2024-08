Windows 11 : 24H2 réduit les exigences pour cette fonction de sécurité vitale

Windows 11 24H2 réserve bien des surprises et pas seulement en matière de fonctionnalités. La prochaine grande mise à jour de l’OS va également réduire les exigences matérielles pour obtenir une fonction de sécurité bien utile : BitLocker, la solution de chiffrement de Microsoft.

Crédit : Envato

Windows 11 24H2 arrive bientôt. La prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation de Microsoft est même déjà en place sur les PC Copilot+ équipés de puces ARM. Pour le reste de la population, le patch devrait arriver à l’automne, accompagné de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications apportées à Windows 11.

Parmi celles-ci, la réduction des exigences matérielles pour obtenir la fonction de sécurité BitLocker. Il sera ainsi possible d’obtenir le chiffrement automatique des données sur beaucoup plus de PC.

BitLocker arrive sur les PC plus anciens avec Windows 11 24H2

Comme le rapporte Windows Latest, en interne, cette fonction se nomme d’Auto_DE pour “Automatic Device Encryption“ : le chiffrement automatique des périphériques. Avec la version 24H2 de Windows 11, Microsoft supprime certains prérequis matériels pour l’obtenir. Il ne sera notamment plus nécessaire que votre machine soit dotée d’une Hardware Security Test Interface (HSTI) ou du mode de mise en veille moderne.

La veille moderne est l’une des fonctions phares de Windows depuis 2012. Elle leur permet de passer d’un état d’alimentation à un autre beaucoup plus rapidement, tout en exécutant des tâches en arrière plan durant la veille. Cette fonction avait initialement été retenue comme exigence pour le chiffrement des appareils sous Windows 11.

À lire > Windows 11 : voici les principales nouveautés prévues dans la mise à jour 24H2

En outre, Windows 11 24H2 supprime la nécessité de vérifier la présence d’interfaces en Direct Memory Access (DMA) non fiables. Une bonne nouvelle pour les constructeurs de PC, qui n’auront plus besoin d’ajouter des paramètres dans le registre système, d’autant plus que le déploiement de la mise à jour de Microsoft ne nécessitera aucune intervention de leur part.

BitLocker n’est pas une nouvelle fonction, d’ailleurs il avait causé beaucoup de tracas le mois derniers à certains utilisateurs de Windows, aussi bien de 10 que de 11. Ce logiciel de sécurité permet de chiffrer les données sur les disques SSD. Il est généralement activé par défaut sur les appareils qui répondent aux exigences matérielles.

Désormais, ce seront beaucoup plus de PC qui pourront l’obtenir. Il sera d’ailleurs activé par défaut dans les paramètres. Vous n’avez pas forcément envie de cela, puisque BitLocker peut ralentir les SSD lorsqu’il est activé en mode logiciel.