Windows 11 24H2 se déploie, quoi de neuf ?

Windows 11 a commencé à entamer la transition vers sa prochaine grande version, la 24H2, un temps pressentie comme Windows 12. Quelles seront les principales nouveautés et changements apportés au système d’exploitation avec cette mise à jour ? Petit tour d’horizon.

Crédit : Microsoft / Tom’s Guide

Windows 11 24H2 est la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation de Microsoft. Certains ont déjà mis la main dessus : les propriétaires des nouveaux PC Copilot+ font figure de bêta-testeurs, de même que les participants au programme Windows Insider. Ceux-ci ont pu découvrir les nouvelles fonctionnalité du système d’exploitation dans le canal Release Preview, signe d’une sortie imminente.

Car pour les autres machines, Windows 11 24H2 devrait arriver à l’automne. Il s’agit d’une mise à jour importante qui touche à tout, comme l’ont révélé les bêta-testeurs : de la plateforme sous-jacente aux fonctionnalités, en passant par des améliorations de performances et de sécurité… et bien plus encore ! Voici un petit tour d’horizon des grandes nouveautés de la mise à jour.

Un Explorateur de fichiers de fichiers plus performant dans 24H2

C’est l’élément central de Windows : l’Explorateur de fichiers, qui va avoir droit à une mise à jour bien méritée. Désormais des actions courantes telles que copier, coller et couper seront placées en haut de la fenêtre du clic droit, sur des boutons plus grands qui incluent également le nom de l’action. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les raccourcis de Windows 11, ce sera beaucoup plus confortable.

Crédit : Windows Central

C’était une nouveauté attendue pour 23H2, mais elle n’arrive finalement que dans 24H2 : la possibilité de créer des fichiers compressés 7Zip et TAR, en plus des fichiers ZIP. Microsoft indique également avoir amélioré les performances de l’explorateur de fichiers lors de l’ouverture de fichiers d’archive volumineux. Jusqu’ici, Windows 11 permettait d’extraire ces fichiers d’archive, mais pas de les créer.

Une liaison entre smartphones et Windows 11 plus poussée

Les utilisateurs d’Android disposeront désormais d’un outil essentiel, qui leur permettra de gérer les fichiers de leur smartphone via le Bluetooth. Plus besoin de câble USB pour accéder au téléphone dans l’Explorateur de fichiers !

Une nouvelle application va également faire son apparition. Intitulée “gérer les appareils mobiles“, elle permettra de relier un téléphone au PC en dehors de l’application Mobile connecté pour certaines fonctionnalités de base, comme le transfert de photos et l’emploi du téléphone comme webcam. Bien évidemment Mobile connecté existera toujours et restera le meilleur moyen de synchroniser un téléphone avec Windows.

Le menu Démarrer fait revenir une fonctionnalité appréciée

Le menu Démarrer est également mis à jour : un nouveau gestionnaire de compte est introduit, qui offre un aperçu rapide des avantages du compte Microsoft, qui reste heureusement pour l’instant facultatif. Il sera surtout utile pour ceux qui utilisent plusieurs services de l’entreprise, comme le Xbox Game Pass et souhaitent obtenir d’un coup d’œil tous les détails de leur compte.

Une fonction attendue depuis longtemps fait son retour : l’épinglage d’applications à la barre des tâches par glisser-déposer depuis le menu Démarrer. Cette possibilité était très appréciée dans Windows 10 et restait manquante sur la dernière mouture de l’OS.

Microsoft revoit sa copie des réglages rapides de Windows 11

Microsoft affirme avoir amélioré au démarrage les performances du panneau des Réglages rapides. Mais ce n’est pas tout : l’interface sera désormais paginée, ce qui permettra de faire défiler tous les paramètres disponibles sur le PC, au lieu d’avoir seulement les choix de l’utilisateur.

La sélection du Wi-Fi obtient également un nouveau bouton d’actualisation de la liste des réseaux disponibles. Les utilisateurs de VPN remarqueront l’apparition d’un nouveau bouton à bascule dans les paramètres rapides, qui permettra d’activer le réseau ou de le désactiver d’un simple clic. Bref, le menu principal des paramètres devient quasiment obsolète.

Un nouvel écran de verrouillage pour Windows 11

C’est une nouveauté dont on parle depuis un moment : le nouvel écran de verrouillage plus chargé dans Windows 11 24H2. En effet, celui-ci va se doter de widgets. Ces derniers afficheront différentes informations : météo, cours de la bourse, résultats de compétitions sportives… Ils permettront de voir d’un coup d’œil les informations qui comptent dès l’allumage du PC, avant même d’entrer dans la session.

Crédit : Windows Support

Malheureusement, Microsoft en profite pour pousser Edge. En effet, ces informations seront reliés au navigateur, qui s’ouvrira au moindre clic sur l’un de ces widgets. De plus, dans les versions bêta de 24H2, les paramètres ne permettent pas de personnaliser les widgets qui apparaissent sur l’écran de verrouillage de Windows 11 : on espère que d’ici la sortie Microsoft changera cela.

Quid des fonctionnalités des PC Copilot+ ?

Comme mentionné au début de l’article, 24H2 est déjà disponible sur les PC Copilot+ avec un tas de fonctionnalités liées à l’IA. On ignore pour l’instant la part de ces fonctionnalités qui arriveront sur les PC équipés des traditionnels processeurs x86. En effet, celles-ci reposent en majorité sur l’emploi des Neural Processing Units (NPU) des puces Snapdragon X de Qualcomm.

La plupart des ordinateurs n’en sont pas dotés. C’est pourquoi on ignore à quel point le NPU est indispensable, par exemple pour faire tourner des fonctionnalités comme Recall, qui a tant fait jaser. Nous en aurons le cœur net seulement lors de la sortie.