Windows 11 : attention, Microsoft arrête les mises à jour pour ces versions

Windows 11 24H2 arrive en fin de support pour les éditions Famille et Pro. Après un dernier Patch Tuesday, elles ne recevront plus de correctifs de sécurité. Windows 11 23H2 verra également son support prendre fin le mois prochain pour les éditions destinées aux entreprises et aux organisations.

Vous utilisez encore Windows 11 24H2 ? Deux ans après son lancement, cette version vit ses dernières heures. Après le Patch Tuesday de ce mardi, elle ne recevra plus les habituels correctifs de sécurité distribués chaque mois. Votre ordinateur sera toujours fonctionnel mais les nouvelles vulnérabilités ne seront plus bouchées, ce qui le rendra vulnérable aux cyberattaques au fil du temps. Il faut donc absolument migrer votre système pour rester en sécurité.

Clap de fin pour Windows 24H2 Famille et Pro et

Si Microsoft a déjà enclenché le processus de migration vers la version 25H2, tous les PC éligibles n’ont pas encore fait le grand saut. Précisons que le support s’arrête uniquement pour les éditions Famille et Pro. Comme à l’accoutumée, les versions Entreprise et Éducation de 24H2 auront droit à un an de prise en charge en plus, ce qui repousse l’échéance au 12 octobre 2027.

Par ailleurs, les éditions Entreprise, Éducation et IoT Entreprise de Windows 11 23H2 approchent également logiquement de la fin du support, prévue le 10 novembre 2026. Les entreprises et les organisations concernées doivent absolument anticiper la migration de leur parc informatique afin de continuer à bénéficier des mises à jour de sécurité.

Comment vérifier sa version de Windows 11 et la mettre à jour ?

Pour connaître la version installée sur votre PC :

Ouvrez les Paramètres > Système.

Ouvrez l’onglet Informations système.

Le numéro de votre version apparaîtra dans l’encadré Informations sur Windows.

© Tom’s Guide

Vous utilisez une version obsolète ? Voici la marche à suivre pour mettre à niveau votre OS :

Ouvrez les Paramètres > Windows Update .

. Cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour .

. Si une nouvelle version est proposée, suivez les instructions pour l’installer.

Vous pourrez ainsi passer à Windows 11 25H2, voire à 26H2 si cette version est déjà disponible sur votre PC. Déployée depuis septembre, celle-ci promet notamment de réduire la consommation de mémoire vive. Rappelons que les versions 24H2, 25H2 et 26H2 de Windows 11 partagent la même branche de maintenance et la même base de code.

Un simple package d’installation suffit ainsi pour basculer sur une version plus récente. En revanche, les ordinateurs encore sous 23H2 doivent effectuer une mise à niveau complète.