Windows 11 : adieu iTunes, Apple TV, Apple Devices et Apple Music sont disponibles

Windows se rapproche encore un peu plus des services d’Apple. En effet, les applications Apple Music, Apple TV et Apple Devices (l’équivalent d’iTunes) pour Windows viennent de faire leur apparition sur le Microsoft Store, dans des versions de prévisualisation.

Windows 11 © Unsplash

Les applications Apple Music, Apple TV et Apple Devices pour Windows ont fait leur apparition sur le Microsoft Store, en preview. En octobre dernier, Microsoft avait annoncé leur arrivée sur sa plate-forme, permettant aux utilisateurs d’abandonner enfin l’ancienne application iTunes et le lecteur Web Apple TV pour un logiciel natif plus proche de l’expérience intégrée à macOS.

Apple Music, Apple Devices et Apple Music arrivent sur Windows : qu’est-ce que ça change ?

L’application Apple TV pour Windows est similaire à la version sur macOS, bien que vous accédiez à différentes sections via une liste sur le côté plutôt que des onglets en haut. Apple TV+ est aussi intégré, tout comme Apple Music, une version très semblable à la version sur macOS, bien que l’iTunes Store soit un peu plus difficile d’accès.

Il existe également un troisième aperçu d’une application appelée Apple Devices, qui est destinée à vous permettre de gérer et de synchroniser des éléments tels que les iPod et les iPad. Une fonctionnalité actuellement gérée par iTunes sur Windows et Finder sur Mac. La presse spécialisée rapporte que des éléments liés à Reality OS et xrOS, deux noms de code qui auraient été associés au casque de réalité virtuelle d’Apple, ont été retrouvés dans la mise à jour.

Lorsque vous ouvrez les applications pour la première fois, elles vous avertissent qu’iTunes cessera de fonctionner si vous les utilisez et que vous devrez désinstaller les aperçus pour les récupérer. Il semble que l’application Musique importe la musique et les paramètres d’iTunes, mais pas encore les podcasts ou les livres audio.

Notez qu’il ne s’agit que de versions de prévisualisations et que toutes les fonctionnalités ne peuvent pas fonctionner comme prévu. Vous pouvez les télécharger vous-même ici : Apple Music, Apple TV, Apple Devices.