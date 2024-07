Windows 11 : « l’Édition Gouvernementale » est une arnaque, ne l’installez surtout pas

Vous rêviez d’un Windows 11 débarrassé des applications superflues et respectueux de votre vie privée ? Hélas, la version « Édition Gouvernementale » qui circulait ces dernières semaines sur le web, s’avère être un faux.

L’Édition Gouvernementale de Windows 11 est un cheval de Troie

Pour les puristes de Windows 11, l’idée de cette édition « Gouvernementale » débarrassée des applications superflues et des intrusions dans la vie privée était on ne peut plus attrayante. Cette perspective promettait un système d’exploitation minimaliste, axé sur l’essentiel et respectueux des données des usagers.

Hélas, les espoirs se sont envolés lorsque les investigations d’un expert ont révélé que cette édition n’était qu’une illusion soigneusement orchestrée. En réalité, il s’agissait d’une version piratée basée sur Windows 11 Pro, fusionnée avec des éléments résiduels de l’édition Enterprise G, initialement conçue pour le gouvernement chinois.

Le pirate a ensuite poussé la supercherie plus loin en supprimant manuellement tous les logiciels préinstallés, configurant l’image pour une activation automatique de Windows à l’aide d’un script personnalisé, et dissimulant ses traces en effaçant les journaux CBS. Pour couronner le tout, un fichier ISO personnalisé au nom trompeur a été créé, lui conférant une apparence officielle.

En clair, cette « Édition Gouvernementale » de Windows 11 n’est qu’une supercherie. Microsoft ne propose aucune version spéciale de ce genre en dehors de l’Enterprise G, exclusivement en Chine, et cette dernière est loin d’être aussi minimaliste que ce faux. Pour les administrations, Microsoft préconise d’ailleurs l’utilisation de Windows 11 Entreprise standard.

Pour celles et ceux qui ont succombé à l’attrait de cette fausse version et l’ont installée ces dernières semaines, désinstallez-la. N’oubliez pas que télécharger et exécuter des fichiers provenant de sources non fiables peut compromettre la sécurité de votre système et de vos données. Et si vous ne voulez pas de publicités sur Windows 11, voici comment les enlever.