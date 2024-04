Windows 11 veut cacher le changement de session derrière une publicité

Microsoft a l’intention de cacher les boutons servant à changer de session dans Windows 11 derrière un nouveau menu. Ce dernier montrera tout d’abord des pubs pour les abonnements à Microsoft, avant de laisser accéder via un petit bouton au changement de session.

© Envato

Microsoft n’a pas fini d’inonder Windows 11 de pub. La firme de Redmond compte maintenant ajouter des pubs qui, en plus d’être franchement énervantes, se font au détriment des fonctionnalités existantes. Dans la version Insider Preview 22635.3500, le bouton “Se déconnecter” est désormais caché derrière un menu contenant une publicité pour Microsoft 365.

Changer de session sur Windows 11 pourrait devenir énervant

Microsoft appelle cette nouvelle fonctionnalité “Account Manager” dans la version bêta de Windows 11. Il s’agit là d’un menu déroulant contenant les abonnements liés à Microsoft, les paramètres du compte, ainsi que les notifications liées vous invitant par exemple à ajouter un numéro de téléphone de secours. Surtout, il s’y trouve une publicité pour Microsoft 365.

Aux grands absents figurent les deux boutons “Se déconnecter” et “Changer d’utilisateur“. Pour les atteindre, il faut désormais ouvrir un sous-menu, caché derrière un petit bouton à trois points. Selon la logique de Microsoft, afficher la date d’expiration d’un abonnement au Xbox Game Pass et le décompte du stockage OneDrive est plus important qu’accéder au bouton servant à changer de session.

Sur un ordinateur familial partagé, la douleur s’en ressentira particulièrement. D’autant qu’il faudra expliquer à tous les membres de la famille comment parvenir à atteindre sa session. Voici à quoi ressemble ce menu, obtenu via nos homologues de Neowin. En rouge figure le nouveau bouton pour accéder au changement de session, en vert la (potentielle) pub pour Microsoft 365 :

En vert la pub pour Microsoft 365, en rouge l’accès au bouton “se déconnecter” Crédit : Neowin

La publicité, nouvel outil préféré de Microsoft sur Windows

Pour Microsoft, ce menu n’est rien d’autre qu’une amélioration qui “permet de voir rapidement les avantages de votre compte et facilite la gestion des paramètres du compte“. Le retour des utilisateurs Insider abonnés à la bêta pourrait contraster avec cette description. Par la même occasion, le bouton “Verrouiller” se trouve désormais aux côté des options “Arrêter“, “Redémarrer” et “Veille” dans le menu d’alimentation.

La pub semble être devenue l’outil préféré de Microsoft, qui impose notamment Windows 11 via publicités en plein écran sur Windows 10. Il aurait été préférable que les développeurs de Windows la centralise à un seul endroit, par exemple dans les paramètres. C’est ce qui semblait se profiler avec l’arrivée de publicités pour l’IA Copilot dans ce menu. L’invasion paraissait minime tant qu’elle n’impactait pas des fonctionnalités utiles de Windows 11, comme le bouton “Se déconnecter“.