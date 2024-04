Windows 10 & 11 : ne paniquez pas si Copilot est apparu dans vos programmes sans prévenir, dit Microsoft

Chez certains utilisateurs de Windows 10 et 11, l’application pour Copilot apparait désormais dans la liste des programmes installés, sous une entrée pesant 8 Ko. Visiblement, Microsoft a des ratés dans le déploiement de son chatbot sur son système d’exploitation.

© Envato

Quelle surprise en ouvrant les paramètres de mon PC tournant sous Windows 10 19045.4291 cet après-midi. Souhaitant virer un jeu de plus qui rejoindra les nombreux titres délaissés dans ma bibliothèque Steam, je constate l’apparition dans la liste d’un programme que je n’ai jamais installé :

Mais quel est cet étrange logiciel de seulement 8,00 Ko ? Un bug, dit Microsoft.

Microsoft Copilot apparaît par erreur dans les programmes Windows

Microsoft prévoit de actuellement de pousser son chatbot Copilot à l’extrême chez les utilisateurs de Windows 11. Aux prix de quelques erreurs semble-t-il. Dans un communiqué publié aujourd’hui sur son site dédié à l’état des builds de Windows, le géant de Redmond s’excuse et demande surtout aux utilisateurs de ne pas paniquer.

Le problème est valable aussi bien sur Windows 10 que sur 11. Dans les sections respectives dédiées aux deux systèmes d’exploitation, Microsoft explique la même chose :

Les mises à jour de la version 123.0.2420.65 du navigateur Edge, publiées à partir du 28 mars 2024, peuvent installer de manière incorrecte un nouveau package (MSIX) appelé “Microsoft chat provider for Copilot in Windows” sur les appareils Windows. En conséquence, l’application Microsoft Copilot peut apparaître dans les applications installées dans le menu Paramètres.

Edge, toujours et encore Edge. En plus de siphonner vos données issues de Google Chrome sans autorisation, le navigateur par défaut de Windows s’accompagne de problèmes. Heureusement, il est désormais possible de désinstaller Edge grâce au Digital Markets Act (DMA) de l’Union Européenne.

Microsoft précise dans la suite du texte que cette étrange entrée Copilot dans la liste des programmes Windows n’est que cela : une entrée. Elle n’exécute aucune code et que surtout elle “n’acquiert pas, n’analyse pas et ne transmet pas les données relatives à l’appareil ou à l’environnement” de la machine concernée. Autrement dit, il ne faut pas paniquer.

Il s’agirait là d’une erreur dans la préparation à l’arrivée de Copilot sur certains PC. En réalité, le chatbot n’est pas installé, comme le poids de 8 Ko du programme semble indiquer. Ce n’est toutefois qu’une question de temps pour certains utilisateurs : Windows 11 lancera Copilot au démarrage quasiment partout dans le monde. Quasiment, car en France nous ne sommes pas concernés par cette énervant ajout, encore une fois grâce au DMA.

Une entrée “Microsoft Copilot” est apparue dans la liste des programmes installés sur Windows 10 et 11.

Il s’agit d’un bug, provoqué par l’installation de la mise à jour pour le navigateur Edge.

Microsoft veut rassurer que cette entrée ne vole pas de données et qu’elle n’est pas un véritable programme.