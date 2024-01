Windows 12 serait repoussé : Microsoft vous réserve une dernière surprise pour Windows 11

©Microsoft

Jusqu’à présent, il était logique de penser que Microsoft allait suivre son cycle de sortie de trois ans en sortant la prochaine itération de Windows cet automne. Cependant, des informations récentes partagées par Windows Central remettent en question cette hypothèse.

Des informations révélées en décembre dernier ont mis en lumière la prochaine version de Windows 11, la 24H2, qui pourrait être l’hypothétique Windows 12. En effet, cette version devrait être compatible avec les nouveaux PC alimentés par l’intelligence artificielle, l’argument principal de Windows 12, et pourrait sortir en septembre 2024.

Windows 11 24H2 : une mise à jour centrée sur Copilot

La version qui doit faire suite à 24H1 et au Wi-Fi 7 remet donc en question la probabilité que Windows 12 voie le jour, tout du moins pour cette année. Les informations de Windows Central indiquent que la société pourrait désormais se concentrer davantage sur Windows 11 24H2, surtout que les ajouts de la mise à jour s’annoncent conséquents.

Parmi les plus intéressantes, on peut retrouver une amélioration de Copilot, l’IA de Microsoft :

Le déplacement du bouton Copilot à l’extrême droite de la barre des tâches pour une accessibilité accrue.

L’ajout d’un réglage dédié pour activer ou désactiver Copilot au démarrage sur les machines pourvues de grands écrans.

L’intégration de nouvelles fonctionnalités avancées de Copilot exploitant l’IA pour améliorer la productivité des applications, des fichiers et la recherche de fichier.

De plus, l’absence de confirmation officielle au sujet de la sortie de Windows 12 soulève des interrogations sur la stratégie de Microsoft. Ainsi Windows 11 24H2 prend une importance plus importante et se démarque comme une version majeure du système d’exploitation.

Microsoft ne sait pas ce qu’elle veut avec Windows 12 ?

La possibilité que les premiers PC IA fassent finalement leur entrée sur Windows 11 accentue également la possibilité de voir disparaître Windows 12 (pour cette année). Quoi qu’il en soit, ce choix d’intégrer l’intelligence artificielle à Windows 24H2 pourrait faire de l’ombre à la prochaine génération de l’OS.

En effet, l’IA étant le porte-étendard des futurs plans de Microsoft concernant Windows 12, l’amputer d’une telle fonctionnalité pourrait donner du poids aux dires de Windows Central. Il faut espérer que 24H2 ne soit qu’un avant-goût de ce que proposera la prochaine version.

Finalement, ce remplacement (ou retard) de Windows 12 pourrait être une bonne nouvelle pour les usagers de la version 11. Celle-ci a encore besoin d’être peaufinée et une mise à jour supplémentaire serait un bon moyen pour améliorer l’expérience utilisateur.

TL;DR La prochaine version de Windows 11, 24H2, pourrait remplacer Windows 12, qui serait retardé.

La mise à jour fait la part belle à l’IA et à Copilot et se démarque comme une version majeure de l’OS.

Le fait que les PC IA pourraient être lancés sous Windows 11 laisse planer le doute quant à la sortie de Windows 12.

Source : Windows Central