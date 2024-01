Windows 11 24H1 : sortie prévue en avril, le support Wi-Fi 7 est annoncé

© Envato

Microsoft peaufine progressivement Windows 11, notamment en termes d’intelligence artificielle en offrant des options de personnalisation. Après la mise à jour 23H2, place au lancement de 24H1 qui se dote d’une date de sortie partagée par inadvertance. On doit cette bourde à Dell lors de la présentation de sa gamme de ses PC portables XPS décrite “entre design futuriste et IA intégrée”.

Windows 11 24H1 arrive en avril avec le Wi-Fi 7

C’est dès avril 2024 que Windows 11 profitera de la mise à jour 24H1. Dell dévoile que cette nouvelle version apporte le Wi-Fi 7 avec des débits jusqu’à 40 Go/s lors des téléchargements. En plus de cette technologie, on imagine que Windows 24H1 va améliorer le support de l’intelligence artificielle. Notamment car Copilot se déploie progressivement auprès des utilisateurs avec une touche dédiée mais aussi car les PC portables XPS de Dell mise sur cette technologie qui va de paire avec la mise à jour. Tout est lié !

C’est tout ce que l’on sait de Windows 11 24H1 puisque rien n’a été dévoilé à propos des autres nouveautés et fonctionnalités que la mise à jour apportera. Il va falloir attendre avril 2024, les leaks et informations officielles. Microsoft n’a plus qu’à croiser les doigts pour que cette version soit plus appréciée que les précédentes. Son dernier système d’exploitation perd des parts au profit de Windows XP, Windows 7 ou encore Windows 8.

Windows 24H1 va accompagner les PC portable XPS de Dell

Pour revenir à la nouvelle gamme XPS, Dell alimente ses PC portables par des processeurs Intel Core Ultra, qui équipent justement la console portable MSI CLAW, avec un moteur d’accélération d’intelligence artificielle via une NPU. Grâce à ce changement, le traitement des données et des performances ne dépendent plus que du CPU et de la carte graphique. La puissance est accrue tout en consommant moins d’énergie. Toutes les versions seront disponibles le 24 février.