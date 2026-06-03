X copie une fonction phare de TikTok, voici qui peut la tester

Le réseau social X déploie “React with Video”, une fonctionnalité que les utilisateurs de TikTok connaissent bien. Celle-ci permet de répondre à une publication en vidéo, laquelle s’affichant directement dessus en incrustation.

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Très populaires sur TikTok, les vidéos de réaction permettent aux utilisateurs d’apparaître en incrustation sur la publication qu’ils commentent. Une fonctionnalité similaire vient d’être déployée sur X (anciennement Twitter). Un choix logique tant le réseau social de microblogage est le centre névralgique des discussions en ligne et des réactions en temps réel.

Avant même que Twitter ne devienne X, les utilisateurs retweetaient en effet déjà des publications en y ajoutant leurs propres commentaires. Désormais, avec la fonction “Réagir” intégrée à l’application, le principe reste le même mais en vidéo. “Le commentaire est l’un des piliers de X. Et parfois, la meilleure façon de partager ses idées passe par la vidéo. Aujourd’hui, nous lançons une toute nouvelle manière de les créer : React with Video”, se félicite Nikita Bier, head of product chez X.

Commentary is one of the most important pillars of X. And sometimes the best way to share your thoughts is with video.



Today we're launching a whole new way to make them:

React with Video



Tap the repost button and start recording with green screen, split screen, or… pic.twitter.com/iF3f8wctbK — Nikita Bier (@nikitabier) June 2, 2026

Sous la publication, un internaute souligne toutefois l’ironie de la situation, rappelant qu’Elon Musk, propriétaire de X, avait lui-même estimé que la vidéo courte était probablement l’invention qui nous avait le plus détériorés : “Elle pourrit le cerveau des gens”. Le milliardaire n’en est toutefois pas à une contradiction près…

Reporter: "What's one invention that's made us worse, not better?"



Elon Musk: "Maybe short form video. It's rotting people's brains." pic.twitter.com/bfVYTT4ann — unusual_whales (@unusual_whales) December 21, 2025

X : l’outil de réaction vidéo est réservé pour le moment aux utilisateurs iOS

Ne vous étonnez donc pas si les publications de ce type se multiplient ces prochains jours sur la plateforme. D’autant que le fonctionnement de l’outil est simple comme bonjour. Lorsque vous cliquez sur le bouton de republication d’un post, la nouvelle option “React with Video” est désormais proposée. Il suffit ensuite d’ajuster la position de votre incrustation puis de lancer l’enregistrement de votre réaction.

Notez toutefois que cette nouveauté a uniquement été déployée sur iOS pour le moment. Si vous souhaitez la tester, assurez-vous simplement d’avoir installé la dernière version de l’application. Selon un porte-parole de X cité par TechCrunch, l’outil de réaction sera bientôt disponible sur Android et sur le Web.