Fuites de données : cette extension Chrome et Firefox vous alerte sur les sites à risque

Face à la multiplication des fuites de données, les utilisateurs doivent redoubler de vigilance avant de partager leurs informations en ligne. Une nouvelle extension Chrome et Firefox permet de les alerter lorsqu’ils consultent un site ayant récemment subi une compromission.

C’est un véritable fléau qui n’est pas près de s’arrêter. Les fuites de données se multiplient en France, exposant des millions d’internautes au phishing ciblé, à l’usurpation d’identité ou encore à la revente de leurs informations personnelles. Alors que de nombreux services très populaires sont touchés, le site Fuites Infos a lancé une extension bien pratique qui vous aidera à détecter les sites ayant déjà été compromis.

“Chaque jour, vous confiez vos informations personnelles à des dizaines de sites : nom, e-mail, téléphone, adresse, coordonnées bancaires, mots de passe… Or de nombreuses entreprises et administrations ont déjà été victimes d’une fuite de données. Bien souvent, l’utilisateur ne l’apprend jamais”, indique en préambule la fiche de l’extension.

Une extension pour savoir si un site a déjà été compromis

L’outil vous préviendra lorsque le site que vous visitez appartient à une entité ayant subi une fuite répertoriée dans la base de fuitesinfos.fr (qui recense uniquement les compromissions identifiées depuis le 1er janvier 2025). Les internautes pourront ainsi agir en connaissance de cause avant de créer un compte et de transmettre des informations sensibles à une plateforme.

L’analyse est entièrement réalisée en local, directement dans le navigateur, sans jamais transmettre votre historique. “L’extension télécharge simplement, environ une fois par jour, une liste publique de domaines concernés – le même fichier pour tous les utilisateurs”, précise la fiche. Et de garantir l’absence de traceurs, de publicités ou de toute revente de données.

Si vous ouvrez un site compromis, l’icône “F” s’affichera en rouge dans la barre d’outils. Un message d’alerte surgira en outre au centre de la page pour indiquer que le site a été victime d’une fuite de données (revendiquée ou confirmée). En cliquant sur l’icône, vous accéderez à un résumé incluant le nom de l’entité concernée, la date de la fuite, son statut ainsi qu’un lien vers la fiche détaillée.

Vous pouvez télécharger l’extension Fuites Infos ici :