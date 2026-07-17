WhatsApp passe à la vitesse supérieure pour les noms d’utilisateur

Après avoir ouvert les réservations des noms d’utilisateur, WhatsApp commence à activer cette fonctionnalité réclamée de longue date. Le déploiement sera très progressif. Voici ce qu’il faut savoir.

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Jusqu’à présent, il fallait impérativement donner son numéro de téléphone pour discuter avec un nouvel interlocuteur sur WhatsApp. Meta a finalement décidé de faire évoluer son application en introduisant les noms d’utilisateur. À l’image des autres plateformes de messagerie, il est désormais possible de choisir un identifiant unique afin d’être contacté sans avoir à communiquer son numéro de téléphone (lequel sera toujours visible par les personnes avec lesquelles vous échangez déjà).

Après avoir ouvert une phase de réservation des noms de profil, WhatsApp a lancé les hostilités. Certains usagers peuvent enfin communiquer avec de nouvelles personnes et entreprises en utilisant leur nom d’utilisateur, assure le site spécialisé WABetaInfo. Pour le moment, seul un nombre très restreint de personnes peuvent le dégainer sur les versions bêta et stable de l’app Android et iOS.

Nom d’utilisateur WhatsApp : comment ça marche

Le déploiement se fera progressivement au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Si votre nom réservé n’est pas encore actif, il devrait ainsi le devenir plus tard dans l’année. Le cas échéant, la messagerie instantanée affichera une bannière pour vous indiquer que le nouvel identifiant est désormais actif.

Vos nouveaux contacts pourront ainsi l’utiliser pour démarrer une conversation avec vous. Il leur suffira de saisir l’intitulé complet de votre pseudo dans la barre de recherche, WhatsApp ne proposant aucun annuaire permettant de retrouver un compte par correspondance partielle.

WhatsApp is gradually rolling out the full username feature!



After the initial reservation phase, some users can finally communicate with new people and businesses using their username. Discover how usernames work on WhatsApp!https://t.co/MzobN5oazR pic.twitter.com/fJkxYZ9Jwc — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 16, 2026

Vous pouvez aussi configurer une clé d’authentification

Pour renforcer la sécurité, il est aussi possible de configurer une clé d’authentification qu’un nouvel interlocuteur devra renseigner avant de pouvoir vous écrire pour la première fois. La clé ne sera toutefois pas exigée si la personne a déjà votre numéro enregistré dans ses contacts, si vous avez déjà échangé avec elle, si vous faites partie du même groupe, si elle a scanné votre QR code, ou si c’est elle qui a engagé la conversation en premier.

Vous pouvez vous rendre dans les paramètres de l’app pour modifier ou supprimer votre nom d’utilisateur à tout moment. Si vous optez pour la seconde option, WhatsApp affichera à nouveau votre numéro de téléphone dans vos conversations. En revanche, le simple fait de modifier votre identifiant ne fera pas réapparaître votre numéro.

Cette fonctionnalité donne plus de latitude aux usagers qui peuvent ainsi partager leur identifiant avec de nouveaux contacts tout en gardant leur numéro privé. Une couche de confidentialité supplémentaire pour se protéger des personnes malintentionnées et des cybercriminels. Le numéro reste toutefois indispensable pour créer un compte WhatsApp et continuer à accéder au service.