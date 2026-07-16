Les Sims 4 ajoute enfin une fonction essentielle réclamée depuis des années

Les aficionados des Sims 4 peuvent crier victoire ! Electronic Arts va enfin intégrer une fonctionnalité de sauvegarde automatique au célèbre jeu de simulation. Cet outil pratique leur permettra d’éviter de perdre leur progression.

© EA

Il était temps. 12 ans après sa sortie initiale, Les Sims 4 va enfin intégrer une fonction de sauvegarde automatique. Cet outil essentiel manquait cruellement à l’appel jusqu’ici. Une absence étonnante pour un titre où les joueurs peuvent passer des heures à construire une maison, développer une famille et faire évoluer leurs Sims.

Un plantage du PC, un bug du jeu ou un simple oubli de sauvegarde manuelle risquent ainsi de leur faire perdre des heures de progression : “Pourquoi n’y a-t-il pas de sauvegarde automatique dans Les Sims 4 ? Je viens de perdre la moitié de ma partie à cause d’un plantage du jeu. C’est pénible de devoir sauvegarder manuellement, ça prend du temps de jeu et on peut facilement oublier de le faire”, se plaint notamment un joueur sur le forum d’EA.

Comme lui, de nombreuses personnes ont subi des déconvenues similaires depuis le lancement du free-to-play. Bien des années plus tard, Electronic Arts et Maxis ont finalement décidé d’agir.

La sauvegarde automatique arrive enfin dans Les Sims 4

La mise à jour du 21 juillet introduira ainsi la fonction de sauvegarde automatique tant attendue. “Que vous passiez des heures dans le mode Construction ou que vous guidiez vos Sims dans leur prochaine aventure, ces nouvelles fonctions vous permettent de sauvegarder plus facilement vos histoires pour que vous puissiez vous concentrer sur vos objectifs”, indique l’éditeur.

Simmers,



Our latest Laundry List is available now, including details on new features like AutoSave, save reminders, the full rollout of Memory Boost and today's https://t.co/PaIxE5VLJt Dev Q&A.



In game on July 21, click the link below to learn more: https://t.co/WELI1LMlRU pic.twitter.com/hymrAwmkqI — The Sims Direct Communications (@TheSimsDirect) July 14, 2026

Lorsque vous l’aurez activé, l’enregistrement se fera automatiquement à des moments stratégiques. Il sera possible de choisir les moments de déclenchement de la sauvegarde en vous rendant dans les paramètres (changement de terrain, après certaines étapes importantes ou lorsque vous jouez depuis longtemps sans avoir sauvegardé).

Reste à espérer que la sauvegarde automatique ne créera pas de nouveaux problèmes et fonctionnera sans accroc. Les joueurs pourront également configurer un rappel qui les incitera à sauvegarder manuellement leur partie. La mise à jour va par ailleurs introduire le “Boost de mémoire” pour optimiser la gestion de la mémoire dans la simulation de vie :

“Vous pouvez ainsi profiter d’une expérience de jeu plus fluide, avec moins de latence, plus d’images par seconde, une meilleure réactivité, des temps de chargement plus courts et moins de risques de plantages dus à la mémoire”, promet Electronic Arts.