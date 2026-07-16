Android Auto inutilisable ? Google corrige enfin le bug qui gâchait vos trajets

Depuis début juillet, de nombreux conducteurs subissaient des déconnexions aléatoires et des crashs à répétition sur Android Auto 17.2. Google confirme le déploiement d’une mise à jour corrective.

Des déconnexions aléatoires et des crashs à répétition rendaient Android Auto inutilisable pour certains conducteurs depuis la mise à jour 17.2. Google déploie un correctif. © Shutterstock

L’application refusait de rester connectée, plantait sans prévenir, rendait l’interface embarquée inutilisable en plein trajet. Depuis le début du mois de juillet 2026, les témoignages de conducteurs touchés par des dysfonctionnements d’Android Auto 17.2 se multipliaient sur Reddit et les forums spécialisés. La seule parade consistait alors à rétrograder vers une version antérieure, une manipulation hors de portée de la plupart des automobilistes.

Un problème lié aux autoradios aftermarket non certifiés

Google a fini par identifier la source du bug. Mishaal Rahman, représentant de Google sur le subreddit dédié à Android Auto, a confirmé le 15 juillet qu’un conflit avec certains autoradios aftermarket non certifiés provoquait les déconnexions intempestives. Le problème ne touchait qu’une fraction des conducteurs, mais suffisait à rendre l’expérience invivable pour les personnes concernées.

Google n’a pas précisé quels modèles d’autoradios étaient en cause, ni pourquoi la version 17.2 déclenchait spécifiquement cette incompatibilité.

Deux mises à jour correctives en cours de déploiement

Le correctif est disponible en deux déclinaisons selon le canal de distribution. Les inscrits au programme bêta reçoivent la version 17.3.662813, tandis que la branche stable passe en 17.2.662638. Dans les deux cas, Google recommande de vérifier manuellement la disponibilité de la mise à jour via le Play Store plutôt que d’attendre le déploiement automatique.

Pour les adeptes d’Android Auto qui avaient rétrogradé vers une version précédente en attendant la résolution, le retour à la branche stable corrigée devrait suffire à retrouver une connexion fiable entre le smartphone et l’écran de bord.